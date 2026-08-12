（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）新赛季首个星期和圣诞节赛程公布，首个比赛日三场大战场场精彩。其中上届冠军纽约尼克斯（New York Knicks）将在主场迎战刚刚得到传奇老将詹姆斯（James）加盟的费城76人（Philadelphia Knicks），面临考验。

NBA新赛季将在美国时间10月20日拉开帷幕，尼克斯不仅将领取总冠军戒指，也延续以往传统对阵强队。将迎来创纪录的第24个赛季，在今年年底满42岁的詹姆斯率领费城76人犯境，上演火星撞地球战役。

76人不仅拥有詹姆斯，此前也从波士顿凯尔特人（Boston Celtics）交易得到布朗（Brown），加上恩比德（Embiid）、马克西（Maxey）和埃奇库姆（Edgecombe）组成的豪华阵容，新赛季可谓雄心勃勃，首战要冲击上届总决赛最有价值球员（FMVP）布伦森（Brunson）领衔的尼克斯。

A CAN'T-MISS TRIPLEHEADER TO OPEN THE SEASON.



🍿 Jayson Tatum, Paul George and the Celtics visit Cade Cunningham and last year's top-seeded Pistons



🍿 LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the Knicks on their championship banner raising night at… pic.twitter.com/jazcOOP8PB — NBA (@NBA) August 11, 2026

除此之外，上赛季在总决赛落败的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），将和前个赛季的冠军俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma Thunder）重演西部决赛。

马刺此前在总决赛的四场败仗中曾于两位数领先的情况下被尼克斯逆转，因此，新赛季对这支以年轻球员为主的球队来说，将是一个复仇和救赎的赛季。马刺球星文班亚马（Wembanyama）和雷霆的两届MVP吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）的对决也是话题。

在东部则有上届常规赛前二底特律活塞（Detroit Pistons）和波士顿凯尔特人的较量，这也是新赛季第一场比赛。活塞虽然上赛季在常规赛战绩出色，但在季后赛遗憾倒在半决赛，新赛季将继续期待主将康宁汉姆（Cunningham）的表现。

凯尔特人在失去布朗之后只剩塔图姆（Tatum）单核带队。上赛季布朗在塔图姆右跟腱断裂长期缺阵的情况下带领球队前进，如今康复后的塔图姆肩负重任，如果他们还要重演过去三个赛季平均赢下约60场常规赛的表现，塔图姆必须打出MVP级别的水平。

12月25日的圣诞赛程方面，纽约尼克斯和圣安东尼奥马刺将重演上届总决赛。詹姆斯将率领76人倒戈老东家洛杉矶湖人（LA Lakers）；丹佛金块（Denver Nuggets）和金州勇士（Golden State Warriors）的交锋等，都是不容错过的战役。