10年前的8月12日，21岁的约瑟林在2016年里约奥运会男子100米蝶泳决赛游出50秒39，为新加坡夺得历史首枚奥运金牌。10年后，他希望把自己追逐梦想一路上得到的经验与支持，传给下一代。

为纪念这段历史性时刻，约瑟林与新加坡泳联在星期三（8月12日）宣布推出“约瑟林奖”（Joseph Schooling Award），通过奖学金和支持，鼓励年轻水上运动员追逐自己的目标。

作为计划的启动项目，两名泳手将在两年内分别获得1万元的奖学金。

目前，新加坡水上运动总会已设立总额20万元的初始基金。这延续了约瑟林在2016年里约奥运会夺金后，将全国奥理会所颁发100万元奖金中的20万元捐给泳联、回馈水上运动的善举。 未来通过不断筹款，奖学金也希望能让其他水上运动项目的运动员受惠。

奥运夺冠视频重看1000次

在华侨银行游泳中心举行的活动中，现场重播了约瑟林十年前夺冠的画面。他笑说，自己大概已经看过这段视频1000次，除了活动上经常播放，母亲严锦美也特别喜欢重看。

不过，随着时间过去，这场胜利对他的意义反而越来越深。

他说：“当时有一段时间，我甚至觉得这好像没什么大不了。我一直在想着下一步是什么。但现在看看今天聚集在这里的这些人，他们为了这个日子抽出时间、作出牺牲。你怎么能告诉我，这不是一个很重要的时刻？

“我现在才真正意识到，这是一件多么重要的事情。我不会因为一直看那场比赛而厌烦。相反，它对我来说变得越来越特别。每当我看到妈妈，我就会想到他们为我作出的牺牲。”

约瑟林在华侨银行游泳中心受访时作出和10年前夺冠一样的动作。（李冠卫摄）

约瑟林记得已故父亲科林·斯库林在他夺冠后对他说，奥运金牌并不只属于他一个人，而是属于整个国家，也属于所有为了让他走到今天而作出牺牲的人。

约瑟林说，夺得奥运金牌后，自己最初并没有完全意识到那一刻的意义。当时的他想的更多是“接下来要做什么”，例如2017年世锦赛、2018年亚运会，以及下一个奥运周期。

如今回望，他才逐渐明白，奥运金牌并不只是属于站上领奖台的运动员，还包括所有为他做出牺牲的人。

他把这份感悟带进新奖学金。在他看来，年轻运动员真正需要的不只是金钱，而是一个能够在这条路上和他们一起走的人。

他说：“奖金本身并不是一个很大的数额，从整个体育界的角度来看尤其如此。真正无价的，是能够得到我的建议，以及让我陪着这些运动员一起走这条路。”

约瑟林说，在他获得过的所有奖学金和资助中，给他最大的帮助的不是金钱。当被问及儿时的他最想要拥有的东西时，他的回答是：能有一个像菲尔普斯（Phelps，美国飞鱼）这样的人，陪我走过这条路。

评选不只看成绩 也看运动员的态度

这是“约瑟林奖”与一般奖学金最大的不同。除了经济援助，入围者将有机会与约瑟林本人交流。申请者可分享自己的抱负，并从这名新加坡首位奥运冠军的经历中汲取经验。

最终评选不仅看运动员的成绩，也着重考量他们的态度。

申请程序将在9月1日启动，运动员可通过新加坡泳联网站提交申请。总会高水平竞技团队将进行初步筛选，入围者再接受评选委员会面试，并与约瑟林交流。

对于新加坡的下一枚奥运金牌会在什么时候诞生，约瑟林毫不犹豫地把目标指向2028年洛杉矶奥运会，并点名水翼风筝板世界冠军、2024年巴黎奥运会铜牌得主墨士廉。

他说：“他（墨士廉）的父母让我想起自己的父母。他的妈妈非常有冲劲，他的爸爸则是一个非常坚强、稳定的存在，而墨士廉本身拥有世界级的天赋。无论是奥运会，还是其他比赛，他都有能力取得成功。”