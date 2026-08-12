（多伦多路透电）二号种子伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期三（8月12日）在多伦多举行的加拿大网球公开赛八强赛中，逆转战胜大坂直美晋级四强赛，将和收到对手退赛礼的可可·高芙（Coco Gauff，四号种子）争夺决赛名额。

这是日本名将大坂直美与哈萨克斯坦的伊莲娜，在巡回赛级别赛事中的首次交手。2022年温网和今年澳网冠军伊莲娜，在先丢一盘且一度落后一个破发的情况下展开反击，以4比6、7比6（5）、6比4获胜。

四届大满贯冠军大坂直美在拿下第一盘后，第二盘也取得4比2领先，但伊莲娜展开反扑，并在抢七中胜出，将比赛拖入决胜盘。

第三盘中，伊莲娜成功挽救四个破发点，随后连续在两个对手的发球局完成破发，掌控比赛局面，最终用时2小时33分钟锁定胜利。

伊莲娜赛后说：“这场比赛的第一局真的很艰难，因为那一局让我付出了第一盘的代价。即使第二盘我处于落后，我都努力咬住比分。

“在巡回赛征战这么多年，却这么久没有和某些球员交手，这种情况很少见。她（大坂直美）是一名伟大的冠军。她是一名斗士。我知道这会是一场艰难的比赛。”

较早前，可可因瑞士籍东京奥运会冠军贝琳达·本西奇（Belinda Bencic）髋部伤势退赛，不战而胜，晋级半决赛，向个人本赛季的首座冠军挺进。

2023年美网冠军可可此前在迈阿密和罗马获得亚军，之后止步温网半决赛。她这次在多伦多赛表现强势，至今仍未丢一盘。

可可与伊莲娜此前唯一一次交手同样发生在多伦多，可可在2022年经过三盘大战后获胜。