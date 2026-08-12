“雄狮”新加坡国家足球队对垒泰国的“现代杯”亚细安锦标赛四强首回合门票，在星期三（8月12日）早上11时开卖后很快就售罄。大批抢不到票的球迷大吐苦水，称他们早排队也买不到，呼吁新加坡足球总会改善票务系统。

雄狮将在星期六（15日）晚上9时于惹兰勿刹体育场迎战实力强大的泰国。球队连续两届跻身四强赛，球迷热情高涨，但无奈体育场容量小，据悉超过4000多张主队门票很快就在售票平台Tickethotline抢空。

新加坡足球总会中午12时30分左右发文，证实门票已售罄。

足总感谢球迷支持 网民怼：感谢黄牛和机器人吧！

不少网民在足总贴文下方表达不满，其中一人说：“在10时40分就排队，11时零5分进到网站，但已经买不到任何区域的门票，整个网站已经被机器人渗透。”

另一人说他10时30分就排队，但轮到他时门票已经售罄，并认为有机器人购票。他呼吁当局未来应该禁止这些机器人，并将门票连接到Singpass账号，及追查门票转售者。

也有人回击足总“感谢球迷”的贴文，称他们应该“感谢黄牛和机器人”。

二手交易平台旋转拍卖（Carousell）很快就出现不少网民想购票和想卖票的广告，其中有人将一张原价49元的一等票放上1500元的标价，比原本价格贵了约30倍。

Carousell的转售广告上，门票被炒至数百元甚至千元。（Carousell网站截图）

比赛之所以在最多只能容纳6000人的惹兰勿刹体育场举行，而非5万5000人容量的国家体育场，是因为据《海峡时报》报道，加冷集团透露，体育场在举办国庆庆典后，需要耗时两个星期半拆除舞台和恢复草皮，即使雄狮闯入22日的决赛，国家体育场也来不及承办决赛。

全岛多地办看球派对 足总吁公众勿买非官方门票

对于球迷对购票的不满和反馈，足总回复《联合早报》询问时指出，比赛的票务平台由亚细安足球联合会指定。买不到门票的公众，可以从meWATCH观看直播，或到全岛多地观赛。

将举办看球派对的民众俱乐部包括：兀兰、文礼（皆主场和客场比赛）、静山、先驱、西海岸（皆主场）、碧山、淡滨尼西（皆客场），以及淡滨尼天地（主场和客场）和榜鹅综合社区中心（One Punggol，客场）。

足总也提醒球迷，通过非官方渠道购买的门票，真实性无法保证，呼吁球迷务必仅通过官方渠道购票。

“足总注意到，已有门票在社交媒体及其他线上平台被发布转售信息。我们不认可未经授权的门票转售行为，尤其是以高价出售门票的情况，并强烈建议球迷不要通过非官方渠道购票。

“同时提醒前往现场观赛的球迷，未经主办方事先书面许可，门票不得转让或转售。若发现门票被违例转让或转售，相关门票可能会被取消，持票人也可能被拒绝进入体育场。”

雄狮在结束15日的主场首回合比赛后，将在18日于曼谷的次回合客战泰国。