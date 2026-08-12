在8月5日至9日举行的亚洲—大洋洲地板球联合会（AOFC）资格赛中，新加坡19岁及以下（U19）男队发挥亮眼，以冠军战绩晋级2027年在拉脱维亚举行的U19地板钩球世锦赛。

在淡滨尼天地举行的资格赛中，新加坡先以13比1大胜香港，随后以6比4力克澳大利亚，再以10比0横扫马来西亚。他们之后以6比3击败日本，最后以4比4战平新西兰，最终取得循环赛第一晋级，在国庆日当天为迎来61岁生日的新加坡献上美好礼物。

这是我国U19男队连续第三次晋级世锦赛。谈到这一成就，队长朱羿豪星期三（8月12日）对《联合早报》说：“我们是一支相对年轻的球队，这对未来而言是件好事，而且我们也能从这次赛事中看到自己仍有提升空间。”

我国U19地板钩球男队队长朱羿豪（左）希望团队再接再厉，吸取资格赛的经验，更好地备战世锦赛。（新加坡地板钩球总会提供）

他补充道：“赢得这项赛事并不代表我们在世界锦标赛上也会有同样的表现，因为仍有很多工作要做。”球队之前在2023年和2025年世锦赛，在16支球队中分别排名第15和第14位。

新加坡地板钩球总会会长欧嘉安则认为，这支U19男队将在“新加坡地板钩球未来的发展中扮演重要角色”，尤其是考虑到2029年东运会将由狮城主办。他期待未来能持续培养这些潜力球员，并争取让他们进入成年国家队。

欧嘉安还希望，U19队伍的成功能鼓励更多年轻人参与这项运动，并计划在2029年东运会前，为总会扩充多达100名球员的选材库。

谈到球队备战明年2月17日至21日举行的U19世锦赛，欧嘉安说，总会目前的重点是“确保球队做好最充分的准备”，并在未来几个月推出国家训练计划，包括举办训练营和让年轻球员参加联赛，让他们得到更好的锻炼。