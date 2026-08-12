派出史上最强阵容参赛，新加坡高尔夫球队在即将举行的爱知—名古屋亚运会上，将目标明确为打破奖牌零的突破，力争首次站上领奖台。

新加坡高尔夫球总会星期三（8月12日）公布出战本届亚运会的六人代表队名单，男女各三人。男队由詹耀淳、廖广益和戴平原宏组成；女队则由陈暄尹、陈纭萱和陈星彤组成。

2023年杭州亚运会上，我国高球男队获得第五名，女队则是第八名。经过近三年的突破与历练，国家队总教练斯密特（Smit）对这支队伍寄予厚望，直言六名队员均是在各自赛场上证明过自己的冠军选手，队伍具备与亚洲强手一较高下的实力。

斯密特说：“我相信他们能在日本的赛场上，让新加坡国旗高高飘扬。”

欧巡赛总冠军领衔女队

新加坡队此次的目标，是力争首次站上亚运会的领奖台。

女队由目前状态正勇的陈暄尹领军。22岁的她近年来在国际赛场大放异彩，不仅在上个赛季勇夺女子欧洲巡回赛总冠军，成为首名获颁《海峡时报》年度最佳运动员的高尔夫球手，近期更是在英国女子公开赛上斩获并列第六名的新加坡球员大满贯最佳战绩。她也在今年的高尔夫球总会颁奖礼上得到杰出成就奖。

陈暄尹在2026年英国女子公开赛并列第六完赛，创新加坡球员大满贯最佳战绩。（法新社档案照片）

她说：“能穿上红白队服代表新加坡出赛一直是我莫大的荣幸，对我来说意义重大，我非常期待能享受比赛的过程，尽力为国争光。”

17岁新星陈星彤同样不容小觑，她在上赛季成为首名打入美国女子青少年锦标赛决赛的新加坡球手，不仅获评为新加坡高尔夫球总会年度最佳女子球员，也是我国女队夺得东运会银牌，以及世界业余团体锦标赛创下第15名历史最佳战绩的核心成员。

此外，曾于2017年成为首名在中国女子职业巡回赛夺冠的陈纭萱也顺利入选，27岁的她将为年轻的女队注入宝贵的国际大赛经验。

新加坡男队阵容亦不容小觑，力争在亚运会夺牌。图为男队队员：廖广益（左起）、詹耀淳和戴平原宏。（新加坡高尔夫球总会提供）

廖广益希望用大赛经验助力全队

男队的廖广益曾在2025年摘下沙特亚洲发展巡回赛冠军，并顺利拿到亚洲巡回赛参赛资格。

第二次踏上亚运赛场，他说，希望利用这几年在职业赛场积累的实战经验，为团队做出贡献。“这次能带着在亚巡赛打拼积累的职业经验参赛，意义更加非凡。能与全亚洲最顶尖的运动员同场竞技，我感到非常自豪。”

男队另一名关键人物是24岁的现任总会年度最佳男球员戴平原宏。这名毕业于佐治亚理工学院的好手曾夺得NCAA第一级别锦标赛冠军，并在2025年创造历史，成为首名角逐美国大师赛的新加坡球手，战力相当扎实。詹耀淳则在今年2月于雪兰莪大师赛，赢得个人首个职业冠军。

2024年，当时22岁的戴平原宏是首个赢得NCAA全国高尔夫球锦标赛冠军的新加坡球员。（PGA Tour University档案照片）

本届亚运会高尔夫球项目将于9月30日至10月3日，在日本春日井乡村俱乐部打响。比赛设个人与团体赛，采用四轮（72洞）比杆赛制，团体赛将各取每轮每队成绩最好的两人杆数计入总分。