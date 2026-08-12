（巴黎路透电）国际职业足球运动员联合会欧洲分会（FIFPRO Europe）主席特雷尔（David Terrier）星期三（8月12日）警告，国际足联正面临严重的信任危机，当务之急是进行全面的体制与治理改革，而非仅仅局限于主席因凡蒂诺（Infantino）的去留。

国际足联此前因试图出售世界杯商业权利的提议处理不当，引发了包括欧洲足联、亚洲足联，以及中北美及加勒比海足联在内的三大洲际足联的强烈反对与公开质问，甚至有呼声要求因凡蒂诺辞职。

特雷尔直言：“到了这个阶段，焦点已经不再是因凡蒂诺应该留任还是下台。很明显，一场‘真正的战争’已经爆发，许多国家足协和洲际足联对国际足联失去了信任。”

他补充道：“我并不是说因凡蒂诺必须走人。我们需要的是改革，而且是不可或缺的改革，现行体制的运行方式存在严重的信任缺失和疑虑。”

针对此风波，国际足联上周在摩洛哥召开紧急会议后，就相关提议在流程与沟通上的失误向211个会员协会致歉，同时强调领导层全力支持因凡蒂诺，并警告各方必须按照章程与民主程序提出异议，切勿蓄意削弱现任主席的领导力。

治理方式引质疑 特雷尔警示切勿重蹈覆辙

尽管国际足联澄清所有行为均符合规定、不涉及违规治理，但特雷尔警告，国际足联目前的权力过度集中，或将重蹈前主席布拉特（Sepp Blatter）2015年贪腐丑闻之覆辙。

“这种治理风格已不再可行，也无法令人接受。我们现在的处境甚至比当年布拉特辞职时还要糟糕。如果继续沿用同样的体制，我们将面临同样的质疑，足球运动也将陷入不健康的境地。”

特雷尔强调，国际足联主席应该是推动改革的保障者，而非独揽大权者，权力必须得到有效分散与监督。

“这是我们实现体制改革、建立保护足球运动机制的最后机会。如果连这都做不到，无论接下来的结果如何，对这项运动而言都将是一场败仗。”