（圣伊西德罗综合电）一名证人星期二（8月11日）在相关审讯中提供证词，称2020年居家治疗期间，阿根廷足球传奇马拉多纳（Maradona）去世前曾出现多个“警示征兆”，但没有得到医护人员的重视。

这名世界杯冠军在接受手术两周后于家中治疗，后来因心脏衰竭和急性肺水肿去世。

自今年4月中旬以来，七名医护人员因涉嫌疏忽、可能导致马拉多纳死亡而在阿根廷受审。

法医卡西内利（Cassinelli）说，他曾发现马拉多纳出现多项警示征兆，包括下肢水肿、手指肿胀、呼吸急促，以及高血压迹象和心率异常加快。

他在布宜诺斯艾利斯北部的圣伊西德罗法院说：“没有人去了解这些肿胀究竟是怎么回事”，尽管这已经构成“危及生命的风险”。

卡西内利是医疗专家委员会的成员，这个委员会曾分析大量医疗记录和证词，以评估马拉多纳当时的健康状况。

他继续说：“我们认为，这些警示征兆没有得到医生的重视，因为他们的治疗方式并没有因此改变。”

他也认为，让马拉多纳在家中接受治疗是一个错误的决定。

根据这名证人的说法，马拉多纳出院后数日，健康状况进一步恶化。这名前巴塞罗那（Barcelona）和那波利（Napoli）球星在去世前曾经历大约12个小时的痛苦。

不过，被告否认对马拉多纳的死亡负有责任，并称这名巨星多年来一直与可卡因和酒精成瘾问题抗争，最终死于自然原因。

这场审讯可能持续至8月之后。