（罗萨里奥路透电）阿根廷球星梅西（Messi）星期三（8月12日）说，父亲上周去世后，他对是否继续自己的职业生涯产生了疑虑。

梅西的父亲豪尔赫（Jorge Messi）上周在阿根廷罗萨里奥市一家医疗诊所因长期患病去世，终年68岁。

梅西在Instagram发悼文悲痛地说：“没有你，我不知道该怎么办。我不知道该如何继续前行。我一直只是踢足球，而现在，对于是否还会继续踢很久，我有了不少疑问。

“你从一开始就陪在我身边；明明距离终点已经那么近了。为什么你不能再坚持久一点，让我们一起完成它呢？”

豪尔赫从梅西职业生涯初期便一直陪伴在他身边，包括他早年在巴塞罗那（Barcelona）的岁月。他是梅西重要的精神支柱，并且多年来一直担任梅西的经纪人。

为了父亲决定参加今年世界杯

这名39岁的阿根廷队长透露，自己参加2026年世界杯的原因之一，是因为那是父亲的愿望。阿根廷在世界杯决赛中加时不敌西班牙，最终获得亚军。

梅西说：“你一直希望我参加最后一届世界杯，而就在世界杯开始前几天，你的病情恶化了。

“那是你第一次无法出现在一届大赛现场……每次比赛结束后，我都会等待、盼望你的消息。也正是在那时，我意识到情况有多么真实。”

世界杯期间，这名阿根廷队长在首场对阵阿尔及利亚的比赛中上演帽子戏法，但在庆祝自己的第一个进球时泪流满面，情绪复杂。

他后来解释说，眼泪源于“一些与足球无关的事情”，因为经历了“几天艰难而复杂的日子”。

梅西说，他本想为父亲赢下决赛，但已经没有足够的能量带回第二座世界杯冠军奖杯。

“我的双腿已经无法继续前进。这一次，我试图把自己推到身体极限之外，但我做不到。我从来没有感觉好过……我们没有成为冠军，但你不知道我们享受每一场比赛到了什么程度。这次你也是对的：我必须在那里，必须参加那届比赛。”

尽管沉浸在悲痛之中，这名迈阿密国际（Inter Miami）前锋承诺，将通过抚养自己的孩子来纪念父亲。

他说：“我会非常想念你，你会一直存在，尤其是在我孩子们的成长中，因为我会像你养育我那样去教导他们、养育他们。”