（洛杉矶综合电）据ESPN星期三（8月12日）报道，美国商人乔什·库什纳（Josh Kushner）与前迪士尼首席执行官鲍勃·艾格（Bob Iger）正以创纪录的125亿美元（约160亿新元）价格，收购美国职业篮球赛（NBA）球队洛杉矶湖人（LA Lakers）。

报道称，两人从马克·沃尔特（Mark Walter）手中购入球队控股权。沃尔特去年10月才以100亿美元的价格从巴斯家族手中收购湖人控股权。NBA董事会一致批准将多数股权在10月30日出售给沃尔特。交易完成后将再度刷新全球职业体育球队的最高出售价纪录。

艾格是迪士尼前主席和首席执行官，图为他在今年6月上海迪士尼乐园10周年庆活动上致辞。（路透社）

库什纳和艾格在声明中指出：“作为一生的NBA球迷，我们非常荣幸有机会成为洛杉矶湖人的守护者。这是世界上最具标志性的体育球队之一。我们对杰里·巴斯（Jerry Buss）和珍妮·巴斯（Jeanie Buss）的领导力与愿景怀有极大敬意。

“我们的长期承诺是，在现有基础上继续深耕，保持最高水平的竞争力，并为这支非凡的球队、广大球迷以及洛杉矶这座城市做出贡献。”

沃尔特是多元化控股公司TWG Global的首席执行官兼董事长。该集团还参与英超俱乐部切尔西（Chelsea）以及职业女子冰球联盟的相关事务。

沃尔特在给ESPN的声明中透露：“拥有洛杉矶湖人队是我一生中最大的荣幸之一——这是一项非凡的投资，但我将铭记的是这个社区、球迷，以及一座把这支球队视为家人的城市。

“我感谢珍妮·巴斯、巴斯家族、球员和工作人员欢迎我进入这一篇章。湖人属于洛杉矶，我完全相信最好的篇章仍在前方。”

据报道，库什纳和艾格此前曾参与拉斯维加斯NBA扩军球队的申办进程，之后转而寻求收购湖人。

库什纳是美国总统特朗普女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）的弟弟。

已于2013年去世的杰里·巴斯最初以6750万美元的价格收购湖人，当时这笔交易还包括位于加州英格尔伍德的论坛体育馆（The Forum，前湖人主场）以及国家冰球联盟球队洛杉矶国王（LA Kings）。

湖人成立于1947年，队史共32次打进NBA总决赛，赢得17座总冠军，仅次于拥有18冠的波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。