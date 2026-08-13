（伦敦综合电）非洲足球协会（CAF）主席莫特赛佩（Motsepe）新加坡时间星期四（8月13日）说，正面临巨大辞职压力的国际足球联合会（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）的命运，应该由211个成员协会在明年3月举行的大选投票中来决定。

正在寻求连任的因凡蒂诺近来遭遇三大区域足联的“公开倒戈”。由于他试图将私人投资引入世界杯等国际足联旗下赛事的计划最终流产，欧洲足联（UEFA）、亚洲足联（AFC）以及中北美及加勒比海足联（CONCACAF）因此对他展开猛烈声讨，并公开要求其引咎辞职。

不过莫特赛佩认为，因凡蒂诺的去留应当在明年3月18日于摩洛哥拉巴特举行的第77届国际足联大会上，由全体成员共同抉择。

莫特赛佩在接受英国天空新闻采访时说：“大选将在明年举行，我们应当让这一既定程序继续推进，由211个成员协会做出决定。如果有其他候选人想要与他竞争，那就站出来报名参选。这才是正确的做法。”

莫特赛佩强调，他目前更希望将精力集中在足球运动的团结与合作上，思考如何在重重挑战中继续推动足球的发展。他承认，作为领导者应当公开接受各方监督，但国际足联内部拥有处理此类争议的合规程序。

他说：“作为主席，如果我的行为不符合正当程序或管理规范，我理应接受质询。如果有人对任何人（无论是因凡蒂诺还是其他人）有意见，就应该遵循国际足联的既定程序。如果你想让他下台，那就通过选举去击败他，事情就是这么简单。”

莫特赛佩补充说：“让211个成员协会来做决定。投票结果会表明大家是否还对他抱有信心。每个人都应获得公正的评判和对待，每个人的声音都应该被听到。正当程序、治理规范和合法性是不可动摇的底线。”

此外，莫特赛佩证实，因凡蒂诺依然拥有非洲足协的支持。他说：“他一直对非洲足球非常忠实，他也享有来自非洲的支持。”