37岁的美国职业篮球赛（NBA）传奇球星“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）在新加坡时间星期四（8月12日）通过个人社交媒体正式宣布退役，结束长达18年的NBA职业生涯。

韦斯特布鲁克在社交媒体发布一段职业生涯纪念视频，并写下：“有时候，你甚至未曾察觉，自己已见证最后的绝唱。唯有亲历现场，方能体会那份震撼。如今，曲终人散。”

据NBA著名记者夏姆斯·查拉尼亚（Shams Charania）报道，今夏萨克拉门托大王（Sacramento Kings）和华盛顿巫师（Washington Wizards）都曾向韦斯特布鲁克提供合同报价，但他最终选择结束长达18个赛季的球员生涯。

从2008年以选秀第四顺位进入NBA以来，韦斯特布鲁克先后效力俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）、休斯敦火箭（Houston Rockets）、巫师、洛杉矶湖人（LA Lakers）、洛杉矶快艇（LA Clippers）、丹佛金块（Denver Nuggets）和大王七支球队。

雷霆迎来巅峰生涯

韦斯特布鲁克职业生涯最辉煌的篇章无疑属于雷霆，他与杜兰特（Durant）及哈登（Harden）组成“雷霆三少”，在2012年率队闯入总决赛，虽然最终不敌迈阿密热浪（Miami Heat）无缘总冠军，但那支年轻球队依然成为一代球迷心中的经典。

2016年杜兰特离队后，韦斯特布鲁克选择留守雷霆，并在随后的赛季中拿出超强发挥，荣膺生涯唯一最有价值球员（MVP）奖项。他把自己的巅峰岁月全部留在俄克拉荷马城，如今依然握有雷霆队史得分、篮板、助攻和抢断等多项纪录，他也是“雷霆三少”中第一名正式宣布退役的成员。

韦斯特布鲁克常规赛累计出战1301场，场均贡献20.9分、6.9个篮板和8.0次助攻，生涯总得分达到27176分，排名NBA历史第14位。他还累计送出超过1万次助攻，成为NBA历史上仅有的两名拿到“25000分+10000助攻”的球员之一，另一人正是勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。

更令人难以复制的是，韦斯特布鲁克生涯常规赛共拿下209次三双，长期高居NBA历史第一。他在18年生涯中，九次入选全明星和最佳阵容，另外还两度成为得分王、三度成为助攻王，并两次当选全明星赛MVP，同时入选NBA历史75大球星。

詹姆斯领衔群星送祝福

韦斯特布鲁克退役的消息传出后，联盟群星纷纷通过社交媒体向这名传奇后卫致敬。与他曾在湖人并肩作战的球星詹姆斯留言：“了不起的职业生涯兄弟！下一站名人堂！”

韦斯特布鲁克昔日队友哈登同样晒出两人的合照，并发文告别道：“爱你，兄弟！为你感到骄傲。”

热浪球星安特托孔波（Antetokounmpo）也送上自己的祝福：“难以置信的职业生涯，兄弟。你让全世界都感受到你的存在和对这项运动的热爱。论拼劲，没几个人能胜过你。”

柯里（Curry）、塔图姆（Tatum）和米切尔（Mitchell）等球星也纷纷送上祝福。与此同时，雷霆、火箭、巫师、快艇、金块、大王等韦少曾经效力的球队也纷纷通过官方社交媒体送上祝福，感谢他为球队留下的回忆。