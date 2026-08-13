（都柏林综合电）英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）在新加坡时间星期四（8月13日）于爱尔兰都柏林举行的一场季前热身赛中，历经点球大战以5比4险胜利兹（Leeds）。

然而，这场原本备受瞩目的对决在常规时间结束前，因数名年轻球迷冲入球场与曼联球星布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）自拍合影，最终仓促进入点球大战。

球迷冲场闹剧收场

本场比赛吸引超过8万名球迷涌入现场，球票早早售罄。这也是自2009年以来，克罗克公园体育场首次承办足球赛事。

在常规时间的尾声，赛场上出现极具戏剧性且混乱的一幕：两名年轻球迷突然突破安保防线冲入场内，奔向费尔南德斯并掏出手机索要合影。

由于现场安保人员未能第一时间介入，随后又有至少三名球迷紧跟着冲入场内。鉴于场面失控，主裁判多伊尔（Doyle）在比赛无法重新开球的情况下，直接吹响常规时间结束的哨声。

常规时间1比1战平

双方在90分钟的常规时间内战成1比1。第16分钟，荷兰前锋齐尔克泽（Zirkzee）禁区内建功，帮助曼联取得1比0的领先。不过，利兹在第29分钟扳平比分，曼联前边锋丹尼尔·詹姆斯（Daniel James）在边路送出妙传，阿伦森（Aaronson）门前抢点破门，将比分改写为1比1。

根据热身赛规则，两队直接进入点球大战。率先出场的费尔南德斯遗憾罚失点球，不过之后利兹球员贾斯汀（Justin）的点球击中横梁弹出，随后曼联后卫马兹劳伊（Mazraoui）稳稳罚入致胜点球，帮助曼联以5比4锁定胜利。

拉什福德等主力缺阵

曼联主帅卡里克（Carrick）赛后对球队的表现给予肯定：“我们在上半场非常有威胁，本可以攻入更多进球，踢出极具观赏性的足球。下半场随着人员调整，利兹逐渐起势。对我们来说，让一些球员寻找比赛节奏并获得出场时间非常重要。年轻小将们表现得很好，赢下比赛总是让人高兴。”

此役，利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）、迈努（Mainoo）和拉什福德（Rashford）等刚从世界杯归队的主力球员并未出场。

卡里克透露，他有意让这三名主力“保存体力”，以备战星期六（15日）在波兰对阵体育米兰（AC Milan）的友谊赛。值得一提的是，目前执教体育米兰的正是曼联前主帅阿莫林（Amorim）。