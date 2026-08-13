（迪拜综合电）阿联酋足总在新加坡时间星期三（8月12日）宣布，任命克罗地亚前国家队主帅达利奇（Dalic）出任阿联酋国家队新主帅，并预计将在9月的海湾杯赛事正式迎来执教首秀。

阿联酋足总在官方社交媒体写道：“阿联酋足球总会很高兴地宣布，正式任命这名克罗地亚教头出任阿联酋国家队新主帅。欢迎你，达利奇。”

59岁的达利奇于2017年10月接手克罗地亚国家队，执教近九年期间率队参加111场比赛，取得57胜26和28负的成绩。他任内最辉煌的时刻无疑是2018年俄罗斯世界杯，率领克罗地亚一路杀入决赛最终获得亚军，创造队史世界杯最佳战绩。

达利奇在四年后的卡塔尔世界杯，再次率领克罗地亚闯入四强并获得季军，但刚结束的美加墨世界杯却在32强不敌葡萄牙，最终卸下国家队主帅一职。据克罗地亚媒体报道，达利奇此次执教阿联酋的年薪达到500万欧元（约738万新元），合同将持续至2030年。

实际上，这并不是达利奇第一次来到阿联酋足坛，他曾于2014年至2017年执教艾因（Al Ain），其间率队赢得联赛冠军、总统杯和超级杯，并在2016年带领球队闯入亚冠决赛。因此，达利奇对于西亚足球环境和阿联酋足坛并不陌生。

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阿联酋队上次参加世界杯还是1990年意大利世界杯，此后连续多年未能再次突破亚洲区预选赛，如今自然希望借助达利奇丰富的国际大赛经验，帮助球队提升竞争力，并向2030年世界杯发起冲击。

值得注意的是，阿联酋足总同时聘请中国男足前主帅伊万科维奇（Ivankovic）担任特别顾问，主要负责协助监督国家队和青年队的发展。去年10月宣布退休的伊万科维奇拥有丰富执教经验，曾执教伊朗、山东泰山，以及阿曼国家队，对亚洲足球非常熟悉。

此外，达利奇的教练团队也将带有浓厚的克罗地亚色彩，前国门苏巴西奇（Subasic）和前国脚乔尔卢卡（Corluka）等人据悉都将加入团队。