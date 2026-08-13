（迈阿密综合电）尽管经历丧父之痛的梅西（Messi）火速回归赛场，但迈阿密国际（Inter Miami）在新加坡时间星期四（8月13日）的联盟杯小组赛末轮主场两度领先的情况下，最终以2比3惨遭墨西哥球队莱昂（Leon）逆转，遗憾止步小组赛。

39岁的梅西上周回到阿根廷出席父亲豪尔赫·梅西（Jorge Messi）的丧礼后，并未长时间沉浸于悲痛中，而是火速返回美国，希望帮助球队拿下这场生死战晋级。本场比赛进入替补名单的梅西在下半场登场时，全场球迷起立鼓掌欢迎这名刚经历人生重大打击的队长回归。

迈阿密国际第42分钟靠平特（Pinter）包抄推射破门，半场取得1比0领先。尽管莱昂在第50分钟凭阿尔西拉（Arcila）扳回一城，但布莱特（Bright）四分钟后在禁区内抓住二次进攻机会抽射破门，助迈阿密国际以2比1再次领先。

但迈阿密国际的防线再次暴露问题，后卫阿伦（Allen）第60分钟出球失误导致丢球，比分再次变成2比2。第82分钟，阿尔西拉凌空抽射破门完成梅开二度好戏，虽然边裁第一时间举旗示意越位，但视频助理裁判（VAR）介入后确认进球有效，莱昂最终以3比2完成反超。

莱昂球员赛后向梅西致意，表达对这名传奇球星的尊重。（法新社）

梅西首次小组出局

根据赛制，联盟杯各小组的前四名将晋级淘汰赛（35进8），而迈阿密国际最终以1胜1和1负暂时位列B组第17，无缘淘汰赛。

更加令人唏嘘的是，这是梅西职业生涯首次止步小组赛阶段，此前34次参加各项赛事均成功晋级淘汰赛，如今这一纪录终于被终结。2023年加盟迈阿密国际后，梅西曾带队夺得联盟杯冠军创造历史，过去两届赛事也曾连续闯入决赛，但今年却提前出局。

对于梅西而言，这场比赛的意义显然已经超越胜负。在父亲离世、甚至公开表达对未来是否继续踢球产生疑问后，他仍选择短暂处理完后事后重新走上赛场，足以体现梅西对足球、对球队以及对职业生涯的坚持。