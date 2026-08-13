（新德里综合电）印度足总已正式通知国际足球联合会（FIFA），印度国家队将退出下个月的首届FIFA亚细安杯（ASEAN Cup），转而把重心放在与五届世界杯冠军巴西队的历史性友谊赛上。

据《印度时报》报道，印度足总主席卡利安・超贝（Kalyan Chaubey）证实，由于与巴西队的既定赛程发生冲突，印度决定退出FIFA亚细安杯。印度足总目前也正计划利用国际比赛日窗口，再安排两场高水平友谊赛，进一步提升国家队的竞争力。

FIFA亚细安杯将于9月24日展开，印度原本被邀请参加这项赛事，并与东道主印度尼西亚、新加坡和马来西亚同组。不过，印度与巴西的友谊赛已经确定于10月3日在加尔各答举行，在赛程难以兼顾下，印度决定不参加FIFA亚细安杯。

超贝同时指出，国际比赛日窗口最多只能安排四场比赛，这也成为印度足总作出取舍的重要原因。印度过去三年已经四次与同组的马来西亚和新加坡交手，未来仍有机会再次碰面，因此希望把难得的国际比赛日资源用在巴西这样的世界足坛顶级球队。

他解释：“虽然会错过FIFA亚细安杯这样一项重要赛事，但我们会充分利用国际比赛窗口，让印度再与两支实力强劲、排名远高我们的球队进行友谊赛。与巴西队比赛对印度球员来说或许是一生难得的机会，这将有助于在全国范围内推广足球运动。”

由于保密条款，超贝并未透露印度打算安排的另两场友谊赛更强对手的身份。不过消息人士透露，其中至少有一支球队参加了刚刚结束的美加墨世界杯。

相信能够获得FIFA豁免处罚

印度此次退赛也可能面临FIFA的处罚。根据FIFA亚细安杯规程第5.2条，参赛会员协会若在首场比赛开始前30天内退赛，纪律委员会将处以至少1万5000瑞士法郎（约2万3598新元）的罚款。

不过，印度足总已经致函FIFA秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom），解释退出FIFA亚细安杯的原因。印度足总认为，此次退赛源于与巴西队已经确定的国际比赛安排冲突，并非无故放弃赛事，因此希望FIFA能够理解并免除相关罚款。