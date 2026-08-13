（多伦多综合电）波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）新加坡时间星期四（8月13日）在加拿大网球公开赛女单半决赛中，逆转乌克兰选手叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina），以6比3、1比6、6比3胜出，本赛季首次晋级决赛。

前世界排名第一的伊加曾在2022年赢得美网冠军，这项赛事也是这个硬地大满贯开始前的重要热身赛。

这场比赛一度因下雨延误，但伊加还是稳住阵脚取得最终胜利。

伊加赛后说：“第二盘结束后，我知道自己必须竭尽所能找回节奏和比赛状态。要在比赛中做到这一点并不容易，你必须保持冷静和沉着，同时按照原定计划执行。我很高兴自己在第三盘做到了，最终也取得回报。我从未怀疑过自己。”

伊加本赛季表现起伏不定，她在大满贯赛事中从未闯过八强。

打进今年首个决赛后，等待她的是哈萨克斯坦选手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）。

世界第二的伊莲娜在当地时间凌晨才结束比赛，她在落后的局面下奋力逆转，以5比7、6比2、6比2击败美国的可可·高芙（Coco Gauff）。

她赛后接受采访时说：“我就是尽力去拼。我很高兴自己又一次能够在三盘比赛中取胜。”

男单方面，上届冠军谢尔顿（Shelton）将在决赛中迎战同胞中岛布兰登，这两名美国球员都以直落两盘的方式晋级决赛。这是时隔23年，再有两名美国球员会师大师赛级别的巡回赛决赛，上一次是2003年的辛辛那提大师赛，当时罗迪克（Roddick）击败费什（Fish）夺冠。

五号种子谢尔顿以6比2、6比3击败同胞勒纳·田（Learner Tien），结束对后者两连败战绩。

发球强劲的谢尔顿大部分时间都没有受到太大威胁，不过第二盘期间，他在冲向场边挡板时撞上后墙，导致手肘和左手割伤，一度需要场边医护人员协助。

所幸谢尔顿很快恢复状态，顺利结束比赛。

至于谢尔顿的决赛对手中岛布兰登，他以7比6（3）、6比4击败西班牙球员霍达尔（Jodar），首次晋级ATP1000级别的决赛。

中岛布兰登本赛季增加比赛中的战术变化，这项调整帮助他先后打进女王杯和华盛顿公开赛半决赛。

他说：“进入最后一盘，我知道自己会有些紧张。打了几个球后，很明显他不会轻易在底线失误，所以我知道自己必须采取不同的打法，改变比赛节奏。”

谢尔顿过去五次与中岛布兰登交手全部获胜，两人的最近一次碰面正是在去年的加拿大公开赛，当时前者苦战三盘取胜。