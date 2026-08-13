（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）名宿“小法”法夫雷加斯（Fabregas）新加坡时间星期四（8月13日）凌晨重返酋长球场，不过他率领的意甲黑马科莫（Como）在季前友谊赛中经过点球大战输给阿申纳。炮兵新援吉马良斯（Guimaraes）上演首秀，表现不俗。

两队在常规时间1比1踢平，传闻有可能离队的中场小将刘易斯—斯凯利（Lewis-Skelly）在第33分钟为炮兵首开纪录，科莫的巴图里纳（Baturina）10分钟后扳平比分。炮兵过后在点球大战中4比3胜出。

斯凯利（图）为阿申纳先进球，不过科莫很快就扳平比分。（路透社）

刚从纽卡斯尔（Newcastle）加盟的巴西中场吉马良斯，在下半场替补上阵后表现沉稳，在一次科莫反击中完成回追铲断，并将球回传给门将拉亚（Raya），这一连串动作得到球迷如同进球般的喝彩。

吉马良斯还尝试一脚挑传打到科莫防线身后，哈弗茨（Havertz）完成破门，但边裁举旗示意越位，进球被判无效。在点球大战中，吉马良斯也主罚命中，帮助阿申纳获胜。

科莫主帅法夫雷加斯（中）在比赛中指挥球员。（路透社）

阿特塔未确认吉马良斯首发战曼市

在赛后记者会上，当被问及吉马良斯是否会在星期天（16日）对阵曼市（Man City）的社区盾比赛首发时，阿申纳主帅阿特塔（Arteta）说：

“让我们看看吧，他只参加了三次训练，但他看起来不错。

“他今天非常渴望获得一些出场时间。我认为他想立刻完成首秀并感受在我们球迷面前比赛的氛围。

“你能立刻感受到他与球队之间强烈的默契，他无疑会进一步提升球队实力。”

19岁左后卫斯凯利近日被曼联（Manchester United）及切尔西（Chelsea）密切关注，对于他是否会离队，阿特塔说：“我不会谈论任何传闻。如果关于我们球员出现传闻，那是一个好信号，说明我们吸引了关注，也说明他们做得不错。”

小法：科莫努力效仿阿申纳

Cesc Fabregas 🤝 Mikel Arteta@Arsenal host Fabregas' Como in a friendly pic.twitter.com/BBrbaGeBxw — Premier League (@premierleague) August 12, 2026

前个赛季才升级意甲的科莫上赛季在法夫雷加斯的带领下高居第四名，历史性拿到欧冠资格。他的球队在对阵阿申纳后，星期天在另一场友谊赛和利物浦（Liverpool）交锋。

阿申纳上赛季拿到22年来首座英超冠军，曾在2003年至2011年为炮兵上阵303场比赛的法夫雷加斯，赛后称赞老东家在七年前就选择相信当时阿特塔，称他们的耐心取得了回报，并坦言自己在某种程度上也正和科莫做同样的事。

“如今的足球缺少这一点。你输掉三场比赛，就换教练；之前踢的是一种风格，现在又换成另一种。说到底，我并不太相信这种做法。

“我很幸运自己身处（类似的）一个项目（科莫）之中。当然，相比阿申纳，这支球队在竞技水平与历史底蕴上仍有较大差距，但我们正努力学习阿申纳所拥有的稳定性以及他们正在建立的价值观和文化。

“我认为米克尔（阿特塔）做得非常出色。所以我真的只能祝他们一切顺利。与现在这批球员交流时你会发现，他们不仅人品出众，且极具对足球的敬畏心。他们想踢出漂亮的足球，而且很尊重人，你能看到他们始终坚持计划。真的，我非常高兴能回到这里，重新感受这种氛围。”