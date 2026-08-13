在星期四（8月13日）于*SCAPE举行的三人篮球女子系列赛（FIBA 3x3 Women’s Series）新加坡站比赛中，我国两支队伍主场作战，在强敌环伺下仍拼至最后一刻，最终吞下二连败，均遗憾止步小组赛。

新加坡队首场小组赛迎战二号种子中国队。面对身材高大、内线优势明显的对手，球队战术明确，尝试利用速度与积极的协同防守打出节奏。

开局阶段，新加坡积极抢断并拼抢传球，死死咬住比分。林伽英与队友配合默契，多次砍断中国队新星阿呷娜婧的猛攻。

不过整体实力占优，新加坡女将在拼尽全力下，仍以8比15吞下败仗。

休整两小时后，新加坡队在第二场小组赛中迎战七号种子荷兰队。虽然对手同样具备身材优势，但我队开局发起猛攻，通过内线突破频频得分。

这场是新加坡队最后的出线机会，肢体对抗异常激烈，身高仅到对手肩膀的林伽英多次摔倒，黎可盈也曾遭受荷兰球员肘击。

小组赛第二轮，新加坡队对战荷兰队，我队黎可盈（左二）在三名荷兰队员的“围剿”下，奋力抢夺球权。（张俊杰摄）

可惜天不遂人愿，新加坡队最终以14比21落败于荷兰队，无缘星期五（14日）的淘汰赛。

狮城队冲出资格赛 正式小组赛澳日强旅

代表我国出战的另一支队伍——狮城队在较早前进行的资格赛中，首场以20比12击败印尼队。其中队员朱欣怡手感火热，轰下八分，沈妤娜贡献六分，邓翠婷与林丽佳也分别拿下四分和两分。

随后由于马达加斯加队弃权，狮城队以全胜姿态锁定小组头名，成功拿到正赛席位。

小组赛对阵澳大利亚队时，狮城队的邓翠婷（红衣左）与朱欣怡（右）配合运球突围。（张俊杰摄）

挺进正赛后，狮城队在傍晚及晚间的两场小组赛中，以9比21败给强旅澳大利亚队。

晚上8时对战日本的三菱电机队时，狮城队前五分钟一直以两分之差紧咬比分，展开高强度较量，但最终以12比19遗憾止步小组赛。

林伽英：表现有进步 经验弥足珍贵

赛后谈到本次比赛的发挥，林伽英告诉《联合早报》：“虽然这次没有百分之百发挥出‘以速度战胜体型’的战术，但相较之前已经取得了明显的进步。”

谈及可改进的地方，林伽英说：“我们会加强不持球时的小移动，持续用我们的速度优势来消耗对手的体力。”

黎可盈和林伽英都认为，激烈的肢体冲突是竞技体育所不可避免的。林伽英说：“正是因为有这些肢体冲突，才能证明对手并没有因为我们身材小而轻视我们。”

随着本站赛事告一段落，我国女篮队员们将把重心转向9月中旬揭幕的爱知—名古屋亚运会，继续通过高强度国际大赛总结经验、磨合阵容。