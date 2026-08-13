（斯德哥尔摩综合电）瑞典老牌强队尤尔加登（Djurgardens）与知名运动品牌阿迪达斯（Adidas）合作，在球队135周年纪念推出纪念球衣。这款限量版球衣融合历史致敬与未来愿景，还可作为135年后，即2161年赛季的有效季票，成为能够代代相传的足球遗产。

这支来自瑞典斯德哥尔摩的俱乐部今年庆祝成立135周年，他们秉持着俱乐部的座右铭 “Alltid Oavsett”（永远如此，无论如何），希望这款纪念球衣不仅是对俱乐部历史的致敬，也是献给未来一代代尤尔加登人的礼物。

尤尔加登市场与传播负责人伦德瓦尔（Bjorn Lundevall）解释这项计划的理念时说：“135周年是一个值得庆祝的时刻，我们要庆祝的是塑造这家俱乐部数代历史的本地球迷文化。尤尔加登已经成为斯德哥尔摩的一部分，而这件球衣提醒我们，我们只是暂时保管着某个远比自己更伟大的事物。我们希望邀请每一名球迷和每一名斯德哥尔摩人，大胆想象未来，并把这份热爱传递给下一代。”

将一件球衣封存在展示柜至2161年

与欧洲足坛常见的复古主题球衣最大的不同点，这件球衣在于它附带了2161年赛季季票的功能。这意味着，每一件正版周年纪念球衣，都可以在2161年兑换入场资格，观看该赛季的比赛。

尤尔加登本身非常重视这份历史传承。为强化这一概念，他们将其中一件球衣放置在安全、恒温恒湿的专业保存展示柜中，计划一直封存至2161赛季开始。

这样一来，即使球迷家庭中的纪念球衣随着时间流逝而遗失，仍会有一件保存完好的原版球衣留存下来，在22世纪展示给球迷。

阿迪达斯北欧地区公关与品牌传播总监哈尔贝里（Henrik Hallberg）也强调了这次合作的文化意义：“足球球衣是体育运动中最有力量的身份象征之一。尤尔加登拥有深厚的本土根基、鲜明的斯德哥尔摩特色，以及历经数代仍然延续的文化影响力。这件球衣既是为了庆祝这种身份，也表达了一个理念——俱乐部的故事仍将由未来一代又一代的斯德哥尔摩人继续书写。”

在设计上，尤尔加登的这款球衣没有采用球队传统的蓝色条纹，而是钢铁灰色调搭配金属质感细节，这样的设计来自球会最持久的象征——“Jarnkaminerna”（铁炉）。

这个绰号源自俱乐部早期的条纹球衣，以及当时球员坚韧强硬、充满激情的比赛风格。如今，“铁炉”已经成为尤尔加登的精神象征，代表着自我牺牲、坚定不移，以及忠诚。