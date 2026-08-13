（多哈路透电）包括2022年世界杯主办国卡塔尔以及2030年世界杯共同主办国摩洛哥在内，六个阿拉伯国家足球总会主席，星期四（8月13日）表态支持国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）。

正在寻求明年连任的因凡蒂诺，近期因为倡议为包括世界杯在内的国际足联赛事引入私人投资，面临多方反抗。虽然计划已经取消，但欧足联、亚足联和中北美及加勒比海足联三大洲足联日前联名批评他的行为。

各大洲足联和足球总会对他的领导有支持也有反对，虽然亚足联已经表达立场，但身为亚足联旗下成员的卡塔尔和黎巴嫩足总，以及非洲的摩洛哥、埃及、苏丹和毛里塔尼亚足总联合发表声明，力挺因凡蒂诺。

他们在声明中说：“我们表达对国际足联主席詹尼·因凡蒂诺先生的全力支持，并重申我们对其领导力以及他继续致力于全球足球发展的信心。”

六名主席中的四人：卡塔尔的阿勒萨尼（Al Thani）、埃及的阿布·里达（Abo Rida）、摩洛哥的莱克贾（Lekjaa）和毛里塔尼亚的雅赫亚（Yahya）同时也是国际足联理事会的成员。

他们说：“我们高度赞赏因凡蒂诺先生为推动全球足球发展、扩大各地区机会，以及加强足球在凝聚人民和社区方面所做出的持续努力。

“我们期待继续与他密切合作，共同推动世界足球走向更强大、更繁荣的未来，扩大机会，并进一步提升阿拉伯足球对全球足球运动的贡献。”

爱尔兰足总：近期事件引发担忧

爱尔兰星期四加入撤回对因凡蒂诺支持的国家足总行列。爱尔兰足总在声明中说：

“在爱尔兰足总董事会会议之后，总会决定撤回今年早些时候提供的支持信。协会随后已致函国际足联，说明其理由。

“协会感谢国际足联对爱尔兰足球提供的支持，但近期事件引发了有关治理、透明度，以及缺乏有意义磋商的重大担忧。”

尽管代表211个会员协会中136个的三大洲足联反对他，但因凡蒂诺在足球界仍拥有不少盟友，目前看来三大洲也并非所有足总都反对他。

如果明年的选举中因凡蒂诺只面对一名竞争对手，那么他只需要获得106票就可当选。如果候选人至少有三个，那么因凡蒂诺需要在第一轮投票中获得三分之二多数票，即141票才能获胜。