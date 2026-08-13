（洛杉矶法新电）在美国加州尔湾举行的泛太平洋游泳锦标赛中，美国队星期四（8月13日）在首个比赛日打破他们保持的男女4X100米混合泳接力世界纪录。

美国曾在2024年巴黎奥运会创下3分37秒43世界纪录。如今，由莫德格林（Modglin）、马蒂亚斯（Mathias）、格雷琴·沃尔什（Gretchen Walsh）和凯特·道格拉斯（Kate Douglass）组成的混合泳接力队，以3分36秒70夺冠并刷新世界纪录。

游最后一棒（自由泳）的凯特说：“参加这样的接力赛，担任最后一棒的好处之一，就是可以看着我的队友们全力发挥，他们某种程度上已经帮我完成了大部分工作。他们让我在交棒时处于领先位置，而我就借助现场观众的能量游到终点。”

澳大利亚队以3分39秒30获得银牌，加拿大队以3分43秒22收下铜牌。

本届赛事是泛太平洋锦标赛自2018年以来首次举行。2022年赛事因让路给受冠病疫情影响而延期的其他国际赛事而取消。

当天最闪耀的泳手是澳洲的拉妮·帕利斯特（Lani Pallister），她在女子200米自由泳决赛中，以微弱优势击败加拿大的奥运冠军萨默·麦金托什（Summer McIntosh）夺冠，以1分53秒67的成绩刷新赛会纪录。

以四枚金牌结束共运会后，拉妮在泛太平洋锦标赛也有出色表现。（法新社）

刚在格拉斯哥共和联邦运动会赢得四枚金牌的拉妮并没有休息，她首日就参加了两个单项，除了200米自由泳，还有1500米自由泳。

拉妮说：“参加这次泛太平洋锦标赛，就像是提前体验两年后的奥运会。我通常不会参加个人200米自由泳，所以能够在这里游出1分53秒，真的非常棒。”

拉妮在共运会的四枚金牌分别来自400米、800米和1500米自由泳，以及4X200米自由泳接力。

萨默以1分53秒86获得亚军，新西兰的埃丽卡·费尔韦瑟（Erika Fairweather）以1分55秒05获得季军。

萨默在本场赛事开始前，曾说过要挑战澳大利亚名将阿里亚妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus）保持的200米自由泳世界纪录。为了专注这个项目，她甚至还放弃参加自己保持世界纪录的200米蝶泳，但最终未能如愿。

她说：“这还不够好。我触壁时的动作不好。我知道自己还有更多潜力，所以很失望。我必须从这次比赛中吸取教训。”

长距离自由泳女王凯蒂收下1500米自由泳金牌

对于拥有九枚奥运金牌和23个世界冠军头衔的凯蒂而言，这是她首次在美国本土参加国际大赛。（法新社）

拉妮在随后的1500米自由泳比赛中挑战美国“核少女”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky），但后者凭借硬实力，最终以15分36秒09夺冠。拉妮以15分38秒62摘银，另一名澳洲选手莫伊莎·约翰逊（Moesha Johnson）以15分53秒49排名第三。

对于拥有九枚奥运金牌和23个世界冠军头衔的凯蒂而言，这是她首次在美国本土参加国际大赛。

她说：“我不敢相信这是我第一次在本土参加国际大赛，但能够在洛杉矶奥运会前两年参加一次这样的比赛，感觉很棒。即使这次的成绩并没有让我特别满意，但能够身处这样的比赛环境、亲身体验这一切，还是非常令人开心。”