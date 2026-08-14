在新加坡时间星期五（8月14日）结束的职业保龄球女子协会（PWBA）克利夫兰公开赛（Cleveland Open）中，我国选手黄琳芷夺冠，时隔一年多再次站上PWBA巡回赛最高领奖台。

以头号种子身份出战晋级赛决赛的黄琳芷，最终以195比186击败美国名将乔丹·斯诺德格拉斯（Jordan Snodgrass），赢得冠军及1万美元（约1万2800新元）奖金。

黄琳芷开局便展现良好状态，前两局连续打出全中，迅速建立优势。比赛期间她也曾遇到挑战，第六局第一球打倒八个球瓶并形成分瓶（瓶子间距离较远），第二球再击倒一瓶，该局取得九分。不过她随后稳住阵脚，最终以195分锁定胜局。

这是黄琳芷继去年5月赢得托皮卡公开赛后，再次夺得PWBA冠军，也是她职业生涯第四个PWBA冠军。

谈及夺冠的心情，36岁的黄琳芷对《联合早报》说：“我很高兴自己在国家队征战了超过20年后，如今依然能够在最高水平的赛场上发挥，赢得又一个职业赛事冠军。

“我最近一直打得不错，状态也相当好。所以参加这项赛事时，我只是告诉自己要专注于打好每一球，并确保完成所有补中。”

黄琳芷接下来还将参加PWBA百事公开赛（Pepsi Open）和PWBA锦标赛巡回赛（PWBA Championship Tour），并在10月于德国慕尼黑参加国际保龄球联合会世界杯。

她透露，在克利夫兰夺冠让自己更有信心。“这让我更加相信自己的能力，也让我有一些积极的东西可以继续建立和发挥。”

另一名狮城名将梁蕙芬也闯入了晋级赛。作为三号种子的她，在第二轮以202比208遗憾不敌加拿大选手、五号种子费利西亚·王（译音，Felicia Wong），无缘最终决赛，但还是获得3500美元奖金。

此外，我国选手林惠莹、陈诗静、张瑜倩、陈诗桦和郑凯璘也参加了这项赛事，但未能闯入晋级赛。