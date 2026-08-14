（多伦多综合电）前世界第一、波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）新加坡时间星期五（8月14日）以6比2、6比3击败哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），夺得女子网球协会（WTA）1000级别的多伦多站冠军，这也是个人赛季首冠。

作为六届大满贯冠军，伊加本赛季还是第一次闯入决赛，她在温网卫冕之旅中也止步第三轮。不过，来到多伦多站的决赛，面对世界第二、新科澳网冠军伊莲娜，伊加始终掌控局面，最终首次捧起本站冠军奖杯。

凭借这场胜利，伊加的世界排名将从第八位重返前五，并将以卫冕冠军身份参加辛辛那提站，随后迎来本月底的美国网球公开赛。

在领取个人第12座WTA1000级别赛事冠军奖杯时，这名25岁波兰球员也回应了过去一段时间对她的质疑。此前，她曾形容2026年是自己职业生涯中最艰难的一年。

伊加说：“（夺冠）对我来说意义重大，真的非常重大。过去几个月并不容易。我很高兴自己始终专注于成长，稍微改变自己的打法并不断进步，尽管每天在网络上都有很多人对我发表各种看法。”

她补充道：“应对这些并不容易，所以我很高兴现实情况并非如此。我身边有非常了解我的人，也有每天、每周都支持我的人……所以我要感谢我的团队。

“我想把这个冠军献给所有正在面对批评和仇恨的人。继续成长……永远记住前方还有什么，以及一切皆有可能。”

伊莲娜体力不支 完全遭到压制

伊加凭借高效的发球、稳健的防守和恰到好处的进攻，完全压制了伊莲娜，后者此前五场比赛有四场打满三盘，而且在半决赛与美国名将可可·高芙（Coco Gauff）鏖战两小时才逆转取胜，体能消耗巨大。

来到决赛，伊莲娜开局明显慢热，首盘便连续出现两次双误，将破发机会拱手送给伊加。伊莲娜说：“今天很遗憾。我没有太多体力。我已经尽力了，但还是不够。

“我真的非常疲惫。你可以看到，我的双腿没有足够发力。我出现了很多非受迫性失误，尤其是在网前。这纯粹是注意力不集中，甚至一些很容易处理的球也是如此。”

伊莲娜表示，自己由于体力不支出现了不少非受迫性失误。（路透社）

谈到伊加，她说：“伊加是一名非常难对付的对手。她的防守非常出色，而且能够在回合中抓住机会，扭转局面。”

虽然最终无缘冠军，但凭借多伦多站的出色表现，伊莲娜进一步缩小了与白罗斯名将、世界第一的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）之间的排名差距，后者在本届赛事意外止步16强。

不过，伊莲娜透露自己并不想过多关注世界第一的竞争。她承认，要是登顶世界第一，对自己“意义重大”，但目前仍不会把注意力放在那里。

“就排名而言，我们看起来很接近，但对我来说，还是感觉非常遥远。所以我没有太去想这件事。”