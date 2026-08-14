（曼彻斯特综合电）26岁的曼市（Manchester City）锋霸哈兰德（Haaland）在迎来新赛季之际，获得健力士世界纪录（Guinness World Records）颁发的四项纪录证书，表彰他在英超、欧冠和欧足联国家联赛中创造的出色纪录。

纪录一：英超单赛季进球纪录

哈兰德于2022至2023赛季从德甲多特蒙德（Dortmund）加盟曼市，短短三年多便跻身英超最具统治力的射脚行列。

在加盟曼市的首个英超赛季，哈兰德便大放异彩，38次出场攻入36球，刷新英超单赛季进球纪录。

他超越了萨拉赫（Salah）在2017至2018赛季创造的32球纪录，也打破了安迪·科尔（Andy Cole，1993至1994赛季）和阿兰·希勒（Alan Shearer，1994至1995赛季）创造的34球纪录。

科尔和希勒当时的34球纪录是在42轮制的联赛中创造，而哈兰德只用了38场比赛。

纪录二：最快攻入100个英超进球

在2025年12月2日对阵富勒姆（Fulham）的比赛中，哈兰德攻入罚球，完成英超生涯第100球。他仅用了111次出场便达到这一里程碑，成为英超历史上最快攻入100球的球员。

纪录三：欧冠单场攻入五球

在2023年3月14日对阵德甲莱比锡（Leipzig）的欧冠比赛，哈兰德单场攻入五球，成为欧冠历史上少数能够在单场比赛攻入五球的球员之一，追平了梅西（Messi）和路易斯·阿德里亚诺（Luiz Adriano）保持的欧冠单场五球纪录。

纪录四：欧国联历史最佳射脚

在国家队层面，代表挪威出战的哈兰德同样保持强劲的进球效率。他在2020年9月至2024年11月期间攻入19个欧足联国家联赛进球，成为这项赛事的历史头号射脚。

值得一提的是，这并非哈兰德首次获得世界纪录认证。他从小就展现出运动天赋，5岁那年在立定跳远跳出1米63，创造6岁以下组别的世界纪录，至今仍未被打破。