（巴黎综合电）法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）已与西甲巴塞罗那（Barcelona）前锋费兰·托雷斯（Ferran Torres）达成原则性转会协议，这名西班牙国脚的转会费约为5000万欧元（约7383万新元）。

26岁的托雷斯本周获准缺席训练，以完成转会事宜。托雷斯今夏在美加墨世界杯决赛攻入制胜球，帮助西班牙击败卫冕冠军阿根廷，夺得队史第二个世界杯冠军。

托雷斯自2022年起效力巴塞罗那，此前曾在英超曼市（Manchester City）效力两个赛季。他目前代表西班牙国家队出场65次，攻入25球。

上赛季，托雷斯代表巴塞罗那各项赛事出场49次，攻入21球并贡献三次助攻，并帮助球队夺得西甲冠军。凭借在巴塞度过的出色赛季，他的身价和声望也大幅提升。

PSG方面，现任主帅恩里克（Enrique）球员时代曾担任巴塞队长，转型教练后还曾执教过巴塞。过去两个赛季，恩里克都率PSG赢得欧冠冠军。在星期四（8月13日）的欧洲超级杯，他还带队击败阿斯顿维拉（Aston Villa）夺冠。

考虑到大巴黎前锋巴尔科拉（Barcola）今夏可能转投利物浦（Liverpool），托雷斯若能成功加盟，应能填补空缺。

如果顺利穿上PSG战袍，托雷斯将成为PSG今夏签下的第二位明星前锋。此前，球队已经从法甲劲旅摩纳哥（Monaco）引进阿克利乌什（Akliouche）。