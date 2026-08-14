新加坡赛艇总会在星期五（8月14日）为即将开启世界锦标赛之旅的我国奥运名将傅雪铧送行，同时也感谢慷慨解囊、送上一共价值5万4000新元赞助的本地企业、个人捐助者，以及体育同仁。

2026年世界赛艇锦标赛将在8月24日至8月30日于荷兰进行。傅雪铧是我国唯一参赛的女选手，会角逐24日开赛的轻量级女子单人双桨项目。她将在下星期一（17日）启程前往荷兰。

发起这项支持活动的是本地知名品牌“豆先生”（Mr Bean），品牌承诺提供价值2万新元的赞助方案，其中包括给予傅雪铧的现金支持，以及为她和五名国家队队友——燕欣（20岁）、刘善凯（17岁）、文卡特拉曼（Venkatraman、15岁）、陈荟而（22岁）和陈建恺（16岁）提供餐券。

除了赞助傅雪铧（前）之外，豆先生也支持她的队友（后排左起）陈建恺、文卡特拉曼、陈荟而、刘善凯和燕欣。（陈渊庄摄）

除了“豆先生”的赞助，新加坡体育理事会董事局成员潘杰君、本地户外课程公司Innotrek首席执行官陈团忠，以及一名匿名捐赠者也在等额配对拨款计划下，向新加坡赛艇总会共捐赠1万5000新元。在政府一元对一元的配对拨款下，这笔捐款的总额将达到3万新元，用以支持运动员发展和高效能训练计划。

巧固球女队感同身受 决定捐出奖金

傅雪铧的世锦赛征程，也获得新加坡体坛的强力支持。新加坡巧固球女队决定捐出新加坡全国奥理会（SNOC）不久前颁发给她们的4000新元“体育功绩奖”（Sports Merit Award）奖金，用以资助傅雪铧的世锦赛备战。

29岁的新加坡巧固球女队队长陈婉莹在位于惹兰布罗的新加坡赛艇总会，接受《联合早报》采访时说，由于同样经历过缺少赞助的艰难时刻，因此感同身受决定伸出援手。

新加坡巧固球女队目前世界排名第一，陈婉莹说，全队一致同意捐出奖金。

“ 对于巧固球运动来说，很久以来我们真的什么都没有——没有任何赞助，也得不到任何外界的支持。我们默默坚持了五六年，才终于开始得到一些外界伙伴的认可和帮助。”

陈婉莹补充说：“我们非常清楚，在最艰难的时候，哪怕是一丁点的支持，对一名运动员来说，都是莫大的鼓舞。”

同样赞助了新加坡巧固球队的豆先生创始人兼首席执行官卢裕波说：“在豆先生，我们相信每名运动员都值得拥有在他们赢得奖牌、登上头条或获得认可之前，就坚信他们的人。”

新加坡体理会也从6月至10月将傅雪铧列入‘spexGLOW’计划，弥补她因为训练而减少的工资收入。此外，还有另外两名支持者直接向傅雪铧提供个人捐助。

获新教练鼓励 傅雪铧再出发望助发展本地赛艇

现年35岁的傅雪铧曾代表新加坡参加2021年东京奥运会，她当时是陈笃生医院的护士，向医院请无薪假投入训练。

东奥会后，她经历了职业生涯中最艰难的时期之一。由于当时没有全职教练，她不得不一边训练一边兼职当护士，甚至曾一度动摇，怀疑自己是否应该继续坚持竞技赛艇。

随着意大利籍主帅图奇纳尔迪（Tuccinardi）出任新加坡国家队主教练，她迎来了转机。今年3月来到新加坡的图奇纳尔迪深信傅雪铧的潜力，鼓励她重返全职训练，并极力为她争取重新参赛的机会。在他的指导下，傅雪铧划出了职业生涯中最快的成绩，因此决定在今年6月再次请无薪假，全力备战世锦赛。

傅雪铧说：“东京奥运会后的生活起伏不定，失落多于欢喜。许多时刻我都怀疑自己是否应该继续。然而，正是因为有人相信我，一切都改变了。乔治（图奇纳尔迪）教练相信我，‘豆先生’相信我，我的支持者们也相信我。

“真的很不可思议，哪怕只有一个人相信你，也足以完全改变你的生活。一个人的信念可以改变一段旅程；而一个社区的信念则能改变一项运动。这份信任赋予了我比以往任何时候都更加努力的信心，如今我划得比过去任何时候都要快。”

傅雪铧也希望能帮助到新加坡赛艇的发展。她说：“我在世锦赛的目标不仅是取得新加坡在赛艇项目上的历史最佳成绩，也希望吸引更多人关注赛艇运动，为赛艇进入2029年东运会造势，并为我的后来者开启更多大门。”