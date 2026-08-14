（基多综合电）厄瓜多尔警方星期三（8月12日）在靠近哥伦比亚边境的卡车内查获469公斤的可卡因，毒品包装上竟印有挪威足球名将哈兰德（Haaland）的头像。

警方根据匿名线报，在泛美公路展开反毒行动期间发现一辆可疑卡车。搜查后，执法人员在车厢夹层的暗格中发现370包毒品，并逮捕一名女子。

警方公布的视频显示，大量印有哈兰德头像贴纸的绿色长方形毒品包装，从卡车暗格中被搬出。被捕女子仅被确认姓氏为玛利亚（Maria R.），持有哥伦比亚身份证件。她在靠近哥伦比亚边境的瓜瓜内格罗地区落网。

这批毒品在厄瓜多尔国内市场的估值约为84万2000美元（约107万7800新元），在美国市场的价值超过1100万美元，在欧洲市场则超过1960万美元。

目前警方没有说明为何毒品包装会印上哈兰德的头像。不过，贩毒集团经常在毒品包装上使用知名运动员和其他名人的名字或头像，作为识别不同犯罪集团、货源或买家的标志。

哈兰德并非唯一被用于毒品包装的足球明星。阿根廷队队长梅西（Messi）的头像此前也曾出现在被查获的毒品包装上。

厄瓜多尔是南美毒品走私的重要中转地之一，当地犯罪集团与哥伦比亚及墨西哥贩毒集团合作，将毒品经中美洲路线运往美国，同时也有部分毒品被运往欧洲。

厄瓜多尔警方今年上半年已查获约80吨毒品；2025年全年查获量接近215吨，主要为可卡因，2024年则接近295吨。