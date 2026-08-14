（蒙特利尔路透电）美国名将谢尔顿（Ben Shelton）星期四（8月13日）在加拿大网球公开赛男单决赛中，以6比3、7比6（7比4）击败同胞中岛布兰登（Brandon Nakashima），连续第二年夺冠，收获个人第二个男子网球协会（ATP）1000级大师赛冠军和职业生涯第七个单打冠军。

谢尔顿在来到加拿大之前，经历了一段令人沮丧的低潮期。他先是在温布登锦标赛首轮出局，接着在法国公开赛止步第二轮，并且在本赛季此前参加的四站大师赛中，仅取得一场胜利。

不过，他在加拿大的硬地赛场重新找回了最佳状态，以一盘未失的强势表现实现卫冕。

对此，他说：“能够在这里打出这样的表现，并且在整个比赛过程中一盘未失，这证明了我过去所付出的努力，也体现了我的心理韧性。”

他补充说：“这个星期，我一直都能保持专注。今年对我来说，其实并不是一个特别顺利的赛季。

“现在的我正发挥出自己的最高水平，我无法用言语来形容我现在的感觉。”

凭借这个冠军，目前世界第10的谢尔顿将在最新一期的世界排名上升至第六位。

这场决赛是2003年罗迪克（Roddick）在辛辛那提大师赛击败马迪·费什（Mardy Fish）以来，首次由两名美国球员会师大师赛决赛。这也为美国男子网球在美国公开赛前注入了一剂强心针，因为自罗迪克在2003年夺得美网冠军后，美国至今仍未在这项大满贯赛事中诞生过新的男子单打冠军。

在本场决赛中，身为赛会五号种子的谢尔顿在首盘比赛双方战成3比3后，逐渐掌控局势。他不断攻击中岛的第二发球，并成功打破僵局。

谢尔顿随后利用一次精彩的正手接发球直接得分完成破发，以4比3领先。随着中岛的正手失误逐渐增多，谢尔顿在首盘最后一局再次完成破发，以6比3先下一城。

首次闯入大师赛决赛的中岛在第二盘顶住压力，将比赛拖入抢七局，但谢尔顿还是技高一筹，最终以一记精彩的正手制胜球，赢得了比赛。

谢尔顿也因此成为了自2016年的乔科维奇（Djokovic）后，首位在加拿大公开赛上一盘未失夺冠的球员。同时也是继2019年纳达尔（Nadal）以来，首位成功卫冕该项赛事男单冠军的球员。