（悉尼法新电）澳大利亚高尔夫球新星杰西卡·邦（Jessica Bang）在泰国备战比赛期间突发脑出血，经抢救无效后不幸去世。她的家人和赛事官员星期五（8月14日）证实了这一消息。

年仅18岁的杰西卡今年才刚刚开启职业生涯，并在个人第五场职业赛事中就首夺冠军，展现出惊人的天赋。

她于8月1日突然晕倒，随后被紧急送往曼谷一家医院接受治疗，并进行了脑部紧急手术，但最终还是回天乏术，于星期四（13日）离世。

杰西卡的表姐妹在她病倒后设立了GoFundMe筹款页面，没想到最后却接获了她离世的消息。她们在该页面上写道：“得知这个消息（离世），我们感到无比心碎。

“然而，我们将继续怀念杰西卡，并庆祝她在高尔夫球领域取得的成就，以及她对这项运动所展现出的热情与奉献精神。

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“我们筹集到的善款将交给她的父母，以帮助支付她的医疗费用。”

据了解，杰西卡当时正在曼谷准备参加韩国女子职业高尔夫球巡回赛（Korean women’s professional tour）的国际资格赛。

澳大利亚女子职业高尔夫球巡回赛（WPGA Tour of Australasia）形容她是一位“杰出的年轻天才”。

他们在声明中写道：“对于年轻巡回赛球员杰西卡·邦在泰国离世的消息，澳大利亚女子职业高尔夫球巡回赛以及整个澳大利亚高尔夫球界都深感悲痛。”

声明补充说：“在这个极其艰难的时刻，澳大利亚女子职业高尔夫球巡回赛以及整个澳大利亚高尔夫球界的所有成员，都向杰西卡的家人、朋友，以及所有认识和深爱她的人致以最深切的慰问。”