“雄狮”新加坡国家足球队将在星期六（8月15日）晚上9时于惹兰勿刹体育场迎战泰国，主帅李斯平表示，球队不会让过往战绩成为心理负担，而是会将注意力集中在这场半决赛首回合上，全力争夺“现代杯”亚细安锦标赛决赛席位。

世界排名第148的新加坡在小组赛先战胜柬埔寨与东帝汶，随后再连续战和卫冕冠军越南与印度尼西亚，最终以二胜二和锁定小组第二出线。雄狮接下来的对手是小组赛四战全胜且未丢一球的泰国。考虑到近10次交锋皆吞败的心理劣势，雄狮在来临的四强赛必将迎来一场苦战。

面对如此悬殊的往绩，李斯平在星期五（8月14日）举行的赛前记者会上强调，数据只能作为参考，并不能决定比赛结果。他说：“如果我们让数据控制我们，那真是太丢人了。对我们来说，数据只是告诉我们会面临怎样的挑战。最终我们唯一关注的就是下一场比赛。”

雄狮主帅李斯平（左）表示，球队会在主场全力以赴，争取将压力给到对手泰国身上。右为雄狮前锋伊尔汗·范迪。（关俊威摄）

不过，李斯平也承认，首回合能否取得理想成绩，将直接影响两回合较量的走势，因此雄狮自然希望能利用主场之利，在首回合给泰国制造压力。“如果我们明天能发挥出色，并且能把这种状态带到泰国，那么压力就会回到对手身上了。”

雄狮上一次杀入这项赛事决赛还要追溯到2012年，当时他们首回合主场以3比1击败泰国，虽然次回合以0比1落败，但最终仍以总比分3比2夺冠。那也是雄狮最后一次在亚细安足球锦标赛登顶。

巧合的是，新加坡这次同样先主后客对垒泰国，而且首回合依然在惹兰勿刹体育场进行，星期二（18日）次回合才将转战曼谷。

中场宋义勇累计黄卡禁赛

宋义勇（右）在对东帝汶一役，用头槌为雄狮攻进一球。（档案照片）

由于累计黄卡被停赛，雄狮中场宋义勇将不会参与星期六晚的半决赛首回合，对球队中场部署势必造成影响，但李斯平并不担心人员缺阵会打乱球队计划，而是认为类似情况是足球比赛的一部分，球队有足够时间准备替代方案。

同样出席记者会的雄狮前锋伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）则说：“我想不仅仅是我会想念他，球迷和全队都会想念他，因为我们都知道他对球队的影响有多大。他的缺席对我们来说会是一个很大的损失，但这同时也给了其他球员挺身而出的机会。”

泰主帅：绝不轻敌

泰国主帅安东尼·赫德森（左）表示，会视星期六对垒雄狮的比赛为全新的比赛，过往交手的经历并不能作为参考。（关俊威摄）

尽管过去10次对阵新加坡均取得胜利，但泰国英籍主帅安东尼·赫德森（Anthony Hudson）仍强调球队不会把过往记录放在心上，更不会因此掉以轻心。

赫德森在记者会上强调，过往交手成绩不会为球队带来任何优势，星期六的比赛又是个全新的开始。“我们非常尊重雄狮队。他们在过去这段时间，尤其是在本届赛事中进步很大。雄狮主帅做得非常出色，但我们也非常熟悉他们的一些球员。”

雄狮有许多效力于泰国联赛的球员，包括目前效力于泰港队（Port FC）的伊尔范·范迪（Irfan Fandi）、刚离开巴吞联队（Pathum United）的伊尔汗，以及哈里斯·史提沃特（Harhys Stewart）和莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）等。

至于两回合半决赛的整体部署，他强调泰国目前不会考虑次回合，而是把所有注意力集中在首回合赛上。“我们不会去想主场的比赛，甚至不允许自己去想主场的比赛。明天我们绝不会掉以轻心，这就是我们的策略，目前我们还没有考虑次回合的比赛。”