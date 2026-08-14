（墨尔本综合电）新西兰成为最新一个撤回对国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino）支持的国家，也是首个公开与大洋洲足联（OFC）立场不同的成员协会。

因凡蒂诺原本计划成立“国际足联前进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE），以推动将世界杯20%的商业权益出售给私人投资者的计划，但这一提案最终因巨大的反对声浪被迫搁置。由于这一争议，欧洲足联（UEFA）、亚洲足联（AFC）以及中北美洲及加勒比海足联（Concacaf）都已宣布不再支持因凡蒂诺竞逐第四个主席任期。

不过，非洲足联（CAF）和南美洲足联（Conmebol）仍然支持这名56岁的国际足联主席，并支持他在明年3月举行的国际足联大会上寻求连任。

新西兰足总在声明中表示，他们正寻求对FFE计划展开独立调查。

声明指出：“经过慎重考虑后，新西兰足总认为，国际足联内部的相关决定和行动已经导致国际足坛的信任关系破裂，并加剧了各方之间的分歧。因此，我们认为有必要进行独立调查，以重建信心和信任。”

声明还写道：“新西兰足总认为，现在正是所有国际足联成员协会推动加强治理、问责和透明度的最佳时机，而这些原则对于维护国际足联的公信力至关重要。”

新西兰足总首席执行官普拉格内尔（Pragnell）则说：“我们之所以要求进行独立调查，是因为我们不希望看到这件事情只是由内部草率地处理后就不了了之。”

他补充说：“其他区域足联也提出同样的要求。只有通过独立调查，才能帮助国际足坛重新建立信任。”

另一方面，大洋洲足联则对国际足联撤回FFE提案表示欢迎。虽然他们并未明确表态是否继续支持因凡蒂诺，却肯定了对方这些年来的贡献。

他们在声明中写道：“执行委员会欢迎国际足联决定撤回FFE提案，并承诺重新审视与该计划相关的问题。

“过去10年，在国际足联的领导下，大洋洲足球的发展取得显著进步。我们希望国际足联能够借助这次审查，找出问题并落实必要的改革措施。”

在大洋洲足联的11个成员协会中，只有新西兰成功晋级2026年世界杯，而在他们明确表态反对因凡蒂诺连任的同时，大洋洲足联的另一成员新喀里多尼亚则已重申对因凡蒂诺的支持。

中北美洲及加勒比海足联内部也出现分歧。墨西哥、格林纳达和圣基茨和尼维斯选择违背所属足联的立场，继续支持因凡蒂诺；阿根廷则与南美洲足联保持一致，表态支持他连任。