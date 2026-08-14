（洛杉矶综合电）在新加坡时间星期五（8月14日）于美国洛杉矶进行的泛太平洋游泳锦标赛次日较量中，加拿大19岁天才少女、世界纪录保持者萨默·麦金托什（Summer McIntosh）在女子400米个人混合泳中强势夺冠，一扫前一天无缘200米自由泳金牌的阴霾。

作为巴黎奥运会三金得主，萨默在首日的200米自由泳决赛中不敌澳大利亚泳手拉妮·帕利斯特（Lani Pallister），屈居亚军。

不过，她在次日卷土重来，在女子400米混合泳决赛中游出4分28秒01的佳绩。她从起跳后便一路领先，并在最后200米不断扩大优势，最终以3秒49的绝对优势，击败上月在格拉斯哥共运会夺得这个项目金牌的澳大利亚泳手珍娜·福雷斯特（Jenna Forrester），摘得桂冠。

萨默赛后说：“今晚我非常想主动发起攻势，昨天的失利确实极大地激发了我的斗志。”

虽然刷新了大会纪录，但她对这一成绩仍不完全满意，因为这个成绩比她去年创造的世界纪录慢了4秒多。她坦言：“我知道自己还能游得更快，但能拿到冠军真的很棒。”

目前，萨默正在得克萨斯州接受传奇教练鲍勃·鲍曼（Bob Bowman，美国传奇菲尔普斯的恩师）的指导，备战2028年洛杉矶奥运会的多项比赛。

男子400米混合泳 松下知之拼下日本首金

日本好手松下知之期待在2028年奥运会上大展身手。（法新社）

在男子400米个人混合泳决赛中，21岁的日本泳手松下知之顶住了巴黎奥运会铜牌得主、美国名将福斯特（Foster）在末段的疯狂追击，以4分06秒75的成绩率先触壁夺冠。福斯特以4分07秒11获得银牌，另一名美国泳手芬克（Finke）则以4分07秒59位列第三。

赛后，松下知之向现场观众豪言，两年后要在洛杉矶奥运会上争夺更多金牌。

美国队包揽男子100米自由泳冠亚军

在男子100米自由泳中，美国泳手亚力克西（Alexy）以47秒14的赛会纪录夺冠。他的队友萨蒙（Sammon）以47秒62获得银牌，巴西泳手卡里贝（Caribe）以47秒89位列第三。

女子100米自由泳方面，澳大利亚名将梅格·哈里斯（Meg Harris）凭借最后阶段的强力冲刺，超越美国名将格雷琴·沃尔什（Gretchen Walsh），以52秒60折桂。

美国队还包揽了男女100米蛙泳的两枚金牌。此外，在女子50米仰泳中，美国泳手凯萨琳·伯科夫（Katharine Berkoff）游出了26秒90的全美纪录，力压队友雷根·史密斯（Regan Smith）夺得本届赛事个人第二金。美国泳手麦卡蒂（McCarty）则在男子50米仰泳中以24秒51折桂。