（巴黎综合电）意大利19岁泳将莎拉·柯蒂斯（Sara Curtis）在巴黎举行的欧洲游泳锦标赛大放异彩，她在女子50米仰泳决赛中再次刷新世界纪录，继前一天在半决赛成为首位拥有世界纪录的黑人泳手后，连续两天改写新的世界纪录。

莎拉在当地时间星期三（8月13日）的半决赛中游出26秒63，一举打破澳大利亚奥运冠军凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）于2023年创下的26秒86世界纪录，将原纪录大幅提升0.23秒。那次突破也让莎拉成为了历史上首位拥有长池个人项目世界纪录的黑人游泳运动员。

她在首次破纪录后说：“我知道自己具备这个实力，但没想到会在这场比赛、在这个时刻实现突破。我感觉自己就像超人，实在难以置信。今晚我估计会兴奋得睡不着。”

莎拉接着在星期四（8月14日）举行的决赛中再以26秒56摘下金牌，同时将自己一天前创下的世界纪录再提高0.07秒。她赛后难掩兴奋地说：“很高兴我又做到了！这太不可思议，又是一项疯狂的成就。”

即将在下周迎来20岁生日的莎拉说：“我已经送给自己一份20岁生日礼物了。我希望以后还能给自己更多惊喜，但世界纪录是我能送给自己最好的礼物。”

出生于意大利萨维利亚诺的莎拉，父亲是意大利人，母亲来自尼日利亚。她目前就读于美国弗吉尼亚大学，主攻自由泳和仰泳，本届欧锦赛已经在女子100米自由泳摘得铜牌，并帮助意大利队获得女子4×100米自由泳接力银牌。