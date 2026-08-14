新加坡高尔夫球总会星期五（8月14日）举行年度会员大会，资深银行业及体育领袖李龙年当选新任会长，接替任期届满的陈聪发。

陈聪发担任新加坡高尔夫球总会会长四年，在任期间推动本地高尔夫球运动发展，李龙年将在未来带领新加坡高尔夫球总会继续推动这项运动的发展。

李龙年是一名资深的商业及体育界领袖，在银行业、企业管理和体育治理领域拥有超过30年的国际经验。他在花旗集团任职36年，目前担任花旗新加坡市场主管，过去也曾在亚洲多个市场担任高级领导职务，包括花旗私人银行南亚区主席及花旗马来西亚首席执行官。

李龙年当选后说，能够受托领导新加坡高尔夫球总会让他深感荣幸，并感谢会员及各利益相关者的信任与支持。他透过官方文告说：“近年来，新加坡高尔夫球运动取得了显著进步，从参与人数和青少年培养，到高水平竞技实力的提升，以及在国际舞台上日益增强的影响力。

“我们拥有坚实的基础，我期待与各俱乐部、运动员、教练、志愿者、合作伙伴和利益相关者携手合作，共同推动新加坡高尔夫球运动的发展。”

李龙年同时向陈聪发及即将卸任的执行委员会成员致敬，感谢他们过去为推动新加坡高尔夫球运动发展所作出的贡献。