在星期五（8月14日）于SCAPE举行的一场扣人心弦的决赛中，荷兰25岁以下队（U25）在加时赛中以16比14险胜斯洛文尼亚，成功捧起首届国际篮联三人篮球女子系列赛新加坡站（FIBA 3x3 Women’s Series Singapore）的冠军奖杯。

荷兰U25队在本站赛事中表现完美，以不败战绩笑到最后。在淘汰赛阶段，她们先后击败巴西队和头号种子乌兰巴托亚马逊队（Ulaanbaatar Amazons），随后在决赛中通过加时赛力克斯洛文尼亚。

比赛的制胜一击由23岁的昆塔·范斯海因德尔（Quinta van Schijndel）完成。值得一提的是，在荷兰U25队一天前于首场小组赛以9比8险胜中国队的加时赛中，同样是她投中了绝杀球。

范斯海因德尔加时一击制胜

决赛中，斯洛文尼亚在比赛的大部分时间里占据优势，并曾一度取得12比7的领先，但荷兰U25队并未放弃，在把分差缩小至仅剩一分后，她们在常规时间结束前将比分扳为14比14，将比赛拖入加时赛。

加时赛中率先攻下两分的队伍获胜，而昆塔仅用了一次出手机会，便在外线稳稳命中两分球，以16比14终结了这场戏剧性的对决，将新加坡站的桂冠收入囊中。

昆塔赛后兴奋地说：“教练总是告诉我们：‘继续投，球总会进的’。在这球之前我也投失过，但当机会再次降临时，我把握住了。”

她补充说：“我认为我们在比赛中越打越好，大家精诚团结，通过观看录像不断改进。这是一次美妙的赛事，新加坡对我们非常友好，我很享受在这里度过的时光。”

荷兰U25队此次以五战全胜的傲人战绩结束新加坡站的征程。她们在首场小组赛加时险胜中国后，以21比14战胜新加坡队，随后在八强赛中以19比6轻取巴西队，半决赛以18比16险胜头号种子乌兰巴托亚马逊队。

新加坡挑战赛星期六展开

随着女子系列赛的落幕，本次在新加坡连续四天举行的一系列国际三人篮球赛已过半。

接下来的重头戏将是8月15日和8月16日举行的新加坡挑战赛。这是新加坡今年举办的第二场挑战赛，将吸引来自15个国家的16支男子球队一决高下，前三名将获得西班牙马拉加世界巡回赛的参赛资格。

我国男队将由徐端阳、钟镇宇、奥法和扎希德（Zahid）携手出战。这四名本土好手近期代表我国参加了格拉斯哥共运会，同时也是去年泰国东运会为我国历史性夺得银牌的功臣。