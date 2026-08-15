（伦敦综合电）英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）的老板已同意出售约三分之一股权给一个名为1892控股的财团。这个财团由英裔印度富商巴蒂亚（Bhatia）领军，成员还包括亚马逊创始人贝索斯（Bezos）和脸书联合创始人萨维林（Saverin）。

利物浦的最大股东——美国芬威体育集团（Fenway Sports Group，简称FSG）星期五（8月14日）宣布了这项消息。

根据媒体报道，1892控股收购了利物浦约三分之一的股权。

现年62岁的贝索斯是全球第四大富豪，个人净资产估计高达2560亿美元（约3290亿新元）。

据了解，贝索斯预计不会进入利物浦的董事会，但巴蒂亚将出任球会副主席。

贝索斯此次是通过风险投资公司K5 Sports投资利物浦。K5 Sports创始人鲍姆（Baum）预计将加入安菲尔德董事会，而萨维林的妻子伊莱恩（Elaine）也将成为董事会成员之一。

这是贝索斯首次涉足职业体育领域的投资，但作为印度钢铁大亨拉克希米·米塔尔（Lakshmi Mittal）女婿的巴蒂亚则在足球管理方面经验丰富。他曾担任英冠球队女王公园流浪（Queens Park Rangers，简称QPR）的联合老板长达18年，直到与利物浦的投资计划曝光后才卸任。

巴蒂亚说：“能够投资利物浦足球俱乐部，并与FSG携手合作，我们感到无比自豪。我们对FSG作为俱乐部老板的表现，以及他们在安菲尔德取得的成就，始终抱持着最高的敬意和钦佩。”

他还说：“能够成为这样一家伟大俱乐部的合作伙伴，是一项巨大的荣誉。我们之所以进行这项投资，是因为我们对利物浦及其管理团队充满信心，并期待在未来多年继续支持俱乐部的发展。”

FSG总裁戈登（Gordon）则说：“利物浦一直以来都秉持着放眼未来的理念，不会只着眼于单个赛季，而是始终以俱乐部的长远利益作为决策依据。这种经营理念持续吸引着世界各地备受尊敬的投资者和商业领袖。”

谈到这次与1892控股的合作，戈登说：“在考虑这次合作机会时，我们发现阿米特（巴蒂亚）及其财团与我们拥有相同的长期发展理念，也同样了解利物浦的独特之处。”

据悉，这项交易将让利物浦的估值介于50亿英镑（约86亿新元）至60亿英镑之间。

但FSG强调，他们仍将保留球会的决策权，并表示这次出售部分股权的目的，是想通过汇聚全球商业、科技和投资领域的专业人才，支持利物浦实现长期发展的目标。

FSG于2010年以3亿英镑收购利物浦，并在三年前向全球体育投资公司Dynasty Equity出售了约3%的股份。

利物浦上赛季联赛排名第五，导致了荷兰籍主帅斯洛特（Slot）在带队夺得英超冠军仅一年后就遭到解雇。

球队本赛季将由西班牙籍主帅伊拉奥拉（Iraola）领军，他们将在8月23日的新赛季英超首战中做客纽卡斯尔（Newcastle）。