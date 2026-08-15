（洛杉矶综合电）加拿大世界纪录保持者萨默·麦金托什（Summer McIntosh）状态持续低迷，她在星期六（8月15日）进行的泛太平洋游泳锦标赛女子400米自由泳预赛中表现失常，以第九名成绩结束比赛，无缘晋级决赛。而在最终决赛中，澳大利亚选手拉妮·帕利斯特（Lani Pallister）则力压主场作战的美国名将凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）夺冠。

19岁的萨默曾在巴黎奥运会上赢得三枚金牌。虽然400米自由泳不是她在奥运夺冠的项目，但她是这个项目的世界纪录保持者（3分54秒18），也是2025年世锦赛的冠军。这次比赛，她游出4分08秒56，比她去年创下的世界纪录慢了超过14秒。

世界纪录保持者萨默意外止步400米自由泳预赛，她赛后表示自己会吸取教训。（法新社）

萨默原本被看好会在这个项目与凯蒂和拉妮展开三强争霸。在400米预赛中，凯蒂以4分03秒48排名第一，拉妮则以第四快的成绩晋级。

澳女将拉妮力压凯蒂夺金牌

到了决赛，拉妮采取前程猛攻策略，一路领先凯蒂，最终以3分58秒42夺冠，凯蒂以4分00秒15居次。

赛后，拉妮坦言在比赛最后阶段非常吃力，她说：“感觉很好，直到后来就不好了。在本周开始时，我的两个200米项目表现都很好，所以我知道自己有很好的速度。我认为这反而让我在后半程付出了代价。”

新西兰的埃丽卡·费尔韦瑟（Erika Fairweather）以4分02秒35获得铜牌。预赛出局的萨默只能在非决赛组争取一些安慰，她以4分00秒58赢得这组第一。

萨默赛后说，在预赛中错误估算自己的比赛节奏，最终无缘决赛是她必须“吸取的教训”。

她说：“我保证不会再发生这样的事情。”

这是泛太游泳锦标赛的第三个比赛日，目前美国队以16枚金牌居首，澳洲和加拿大分别排名第二（11枚金牌）和第三（两枚金牌）。

破尘封27年赛会纪录 澳男将肖特400米自由泳夺魁

澳洲的肖特（Short）在男子400米自由泳决赛中以压倒性优势夺冠，他游出的3分40秒52还打破澳洲游泳传奇索普（Thorpe）于1999年创下的3分41秒83赛会纪录。

在格拉斯哥共和联邦运动会包揽400米、800米和1500米自由泳三项冠军的他说：“我真的拼尽全力了。我原本以为自己能游进3分39秒，我到最后还有很多余力，不过能创造个人最佳成绩，也没什么好抱怨了。”

22岁的肖特还直言，能打破比他年龄还大的赛会纪录让他非常高兴。

除此之外，中国队当天也打破金牌荒，他们凭借亚洲纪录保持者唐钱婷的良好表现，收获女子50米蛙泳冠军，她以29秒67拿下中国队的首枚金牌。