（巴黎法新电）意大利2020年欧锦赛冠军队成员伊莫比莱（Immobile）星期五（8月14日）通过一段视频宣布退役，结束长达20年的职业球员生涯。

现年36岁的伊莫比莱在去年8月遭遇严重的伤病后，今年1月从意甲球队博洛尼亚（Bologna）加盟法甲球队巴黎足球会（Paris FC）。虽然他与巴黎足球会的合同签到本赛季结束，并附带一年的续约选项，但他至今只在联赛攻入两球。

Ciro Immobile est une légende. 👑



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026

伊莫比莱在向队友发表讲话的视频中坦言，作出退役的决定并不容易。

他说：“这对我来说是一个非常艰难的时刻，因为这意味着我人生中最美好的一段时光即将结束。我全心全意热爱这份工作，但我必须诚实地面对自己目前的状况。”

他补充道：“如果我在感到疼痛时已经无法继续坚持训练，无法在训练中不断挑战自己，也无法发挥出最佳水平，那就真的很困难了。

“这并不是一个容易作出的决定，因为你们都是非常棒的人，我们就像一个大家庭一样……但对我来说，现在是时候离开了。”

职业生涯中，伊莫比莱共代表多家球会出战656场比赛，攻入350个进球。

他职业生涯最辉煌时期是在2016年至2024年效力于意甲球队拉齐奥（Lazio）的时候。他在340场比赛中攻入207球，成为拉齐奥历史头号射脚，还在2020年夺得欧洲金靴奖。

在国家队层面，他共代表意大利出场57次，并随队夺得2020年欧锦赛冠军。那也是他在国家队的最高光时刻。