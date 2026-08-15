（伯明翰法新电）国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino）在美加墨世界杯期间与美国总统特朗普（Trump）过于密切的关系，引起了不少人的反感。世界田径联合会主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）认为，举办这些大赛时，在体育与政治方面取得平衡非常重要，他以“让政界人士留在巴士上，但绝不能让他们靠近方向盘”来形容这层关系。

科曾负责2012年伦敦奥运会筹办工作，这届奥运会被普遍认为是近来筹备和管理最出色的夏季奥运会之一。

曾担任伦敦奥组委主席、现为世界田联主席的科说，两年后的洛杉矶奥运会筹办方必须接受与美国政府并肩合作的现实，但必须取得适当平衡。

他说：“奥运会的举办，很大程度上取决于你与财政部、国防部、国土安全部等部门建立的关系。实际上，在奥运会期间降低风险的最佳方式，就是建立良好的政治关系。

“任何地方的奥组委都不可能单凭自己确保奥运会安全。这需要情报机构共同参与。”

科认为，面对外部干预，关键在于一个体育组织自身的韧性，若忽略了这些，将是非常危险的。

他继续说：“关键在于让政治人物坐在巴士上，但不能让他们靠近方向盘。我认为，我在伦敦奥运会期间把这一点处理得相当好。”

科补充说：“这完全取决于你的体育组织是否具有韧性且足够稳健。”

在刚过去的2026年世界杯，美国总统特朗普和国际足联主席因凡蒂诺的关系一直引发外界关注。

因凡蒂诺去年还设立了一个备受嘲讽的新奖项——国际足联和平奖，并在华盛顿举行的世界杯抽签仪式上亲自颁给特朗普。

世界杯期间，美国球员巴洛贡（Balogun）原本因红卡无法参加下一场比赛，但特朗普致电因凡蒂诺后，国际足联宣布暂缓执行这张红卡，当时引发轩然大波。

直到2028年7月洛杉矶奥运会举行时，特朗普仍会是美国总统。

津巴布韦前游泳女将柯丝蒂·考文垂（Kirsty Coventry）在去年的国际奥委会票选中击败科，接替巴赫（Bach）成为国际奥委会新任主席。

当被问及未来如何与特朗普打交道时，柯丝蒂说：“我从20岁开始，就一直在与身居高位、较为难相处的男性打交道。”

她也对洛杉矶奥运会筹办方和国际奥委会有信心，认为双方能够克服世界杯期间暴露出的多项挑战，尤其是签证问题。

她说：“我相信，我们会看到一届成功的2028年洛杉矶奥运会。”