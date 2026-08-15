（伦敦综合电）尽管合同只剩最后一年，但英超豪门“炮兵”阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔（Arteta）向球迷保证无需担心他的未来，并暗示自己与球队续约只是时间问题。

阿特塔上赛季带领炮兵终结长达22年的英超冠军荒，外界原本预期球队将与他签署一份新合同，以奖励这一历史性的成就。然而，随着新赛季英超将在下星期六（8月22日）揭开战幕，目前几乎没有迹象表明这位西班牙人即将签署新合同。

对此，阿特塔日前受访时大派定心丸，表示自己非常享受在炮兵的工作，而球队同样希望双方继续合作。“球迷们不必担心，因为我想留在这里。我非常开心，也非常感激能够和现在这批人一起工作。等我们有机会时，我们会解决这件事（续约），就是这样。”

阿特塔也暗示，炮兵在休赛期的引援工作比续约更为重要。他说：“我觉得总会有其他更重要的事情，这就是我们一直处理这件事的方式，因为大家都觉得合同时间不会成为问题。我的意愿当然是留在这里，而球队也和我的想法一样，所以大家都在以一种非常自然的方式处理这件事。”

不止步于上季辉煌

阿申纳上季打破长达22年的英超冠军荒，阿特塔希望球队新赛季能更上一层楼。（路透社）

自2019年执掌炮兵以来，阿特塔逐步将球队重新带回英超争冠行列，上赛季更以26胜7和5负夺得时隔22年的联赛冠军，同时闯入欧冠决赛，但最终不敌巴黎圣日耳曼（PSG）。

不过，阿特塔并不满足于上赛季的成绩。他说：“炮兵拥有很大的雄心，我们希望提升和完善阵容，也已经确定了一些需要补强的位置。我们肯定希望把水平再往上提，因为过去几年联赛里一直是这样。本赛季我们也是这么计划的，我们想继续进化。”

炮兵今夏已经引进纽卡斯尔（Newcastle）中场吉马良斯（Guimaraes）、布鲁日（Brugge）前锋佐利斯（Tzolis），并正式买断莱沃库森（Leverkusen）后卫因卡皮耶（Hincapie），同时免费签下门将梅利耶（Meslier）。