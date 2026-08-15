（巴黎法新电）在美加墨世界杯决赛上为西班牙攻入制胜球的费兰·托雷斯（Ferran Torres），星期六（8月15日）正式从西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）转投法甲冠军巴黎圣日耳曼（PSG）的怀抱。

据报道，双方签约至2031年，这名26岁前锋的转会费约为5000万欧元（约7400万新元）。

巴黎圣日耳曼在声明中写道：“巴黎圣日耳曼非常高兴地宣布，费兰·托雷斯正式加盟球会。这名帮助西班牙夺得世界杯冠军的前锋已与球会签约至2031年，并会身穿9号球衣。”

这意味着曾效力于巴伦西亚（Valencia）和曼市（Manchester City）的托雷斯，将与大巴黎主帅恩里克（Enrique）再续前缘。2020年，时任西班牙国家队主帅的恩里克，曾在对阵德国的欧洲国家联赛中安排托雷斯完成国家队首秀。

托雷斯于2021-22赛季从曼市加盟巴塞罗那，在代表球队出战的207场比赛中，一共攻入65球，其中包括在2025年西班牙国王杯决赛对阵皇家马德里（Real Madrid）时取得的进球，帮助球队成功夺冠。

在效力巴塞的四年半里，他一共帮助球队夺得三座西甲冠军杯。在上个月举行的世界杯决赛中，他为西班牙替补登场，并在加时赛中攻入全场唯一进球，粉碎了阿根廷卫冕的希望。

巴塞罗那也在官方网站上向托雷斯告别，他们在声明中说：“俱乐部感谢费兰·托雷斯在过去四个半赛季里的付出和贡献，并祝愿他在职业生涯的新阶段一切顺利。”