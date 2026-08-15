（马德里综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）队长罗梅罗（Romero）在自己的社交媒体上确认他即将离队。体育马德里（Atletico Madrid）星期六（8月15日）也宣布，他们将签下这名中卫，据传转会费为4000万欧元（约5900万新元）。

这名阿根廷国脚在热刺效力五年，共出场156次。

28岁的他星期五（14日）在社交媒体Instagram上写道：“今天，我要向这个地方告别。在过去五个赛季里，这里对我而言早已不只是一家俱乐部。

“这里是我的家，是我的挑战，也是我和家人共同建立人生重要篇章的地方。我将带着满载回忆的心，以及对我们共同经历和取得的一切感到无比自豪的心情离开。”

2025年，热刺击败曼联（Manchester United）赢得欧洲联赛冠军，结束长达17年的冠军荒，罗梅罗在决赛中获评全场最佳球员。

延伸阅读 热刺队长罗梅罗 将转会体育马德里

为热刺出场的这些年曾多次遭到停赛的罗梅罗也在告别信中承认，这段旅程虽然不完美，但他选择铭记那些快乐的时光。

罗梅罗的下一家球会是西甲球队体马，体马在声明中表示，罗梅罗已和他们签约至2031年6月30日。

这意味着，罗梅罗是体马今夏签下的第四名球员，此前他们已引进格里马尔多（Grimaldo）、李刚仁和尤尔曼德（Hjulmand）。

罗梅罗的阿根廷国家队队友、同为世界杯冠军成员的后卫莫利纳（Molina）则在数日前离开体马，加盟意甲球队罗马（Roma）。