“现代杯”亚细安锦标赛半决赛首回合星期六（8月15日）在惹兰勿刹体育场敲响战鼓，虽然伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）在最后时刻进球，为球队扳回一城，但“雄狮”新加坡国家足球队最终仍以1比3不敌泰国。

世界排名第148的雄狮在小组赛以两胜两和，锁定小组前二出线。世界排名第94的泰国贵为七届赛会冠军，本届小组赛以四战全胜不失一球的强势姿态晋级，并带着双方交手10连胜的完美优势来踢馆。

正值国庆月，总统尚达曼和夫人珍一藤木也惊喜现身，与全场观众一同唱起国歌和国庆歌曲《家》的英文版“Home”。这场巅峰对决共吸引5358人到现场观战，门票在开卖日的一小时内瞬间售罄，不少买不到门票的球迷更聚集在附近大厦的顶楼观赛。

总统尚达曼（右三）和夫人珍一藤木（右二）莅临惹兰勿刹体育场，现场观看雄狮在亚细安锦标赛半决赛首回合迎战泰国的比赛。（关俊威摄）

两队开赛后互有攻守，泰国第13分钟靠前锋提拉萨（Teerasak）的近距离破门，以1比0领先。泰国第26分钟再下一城，无人盯防的提拉萨在门前头球破门，梅开二度将比分改写为2比0。

落后两球的雄狮随即发起反攻，并在第28分钟的角球进攻中制造犯规，最终在视频助理裁判（VAR）的介入下获判罚球，但前锋沙瓦（Shawal Anuar）主罚被泰国门将扑出，错失扳回一城的机会。

易边第51分钟，雄狮龙门被泰国前锋社山（Seksan）近距离垫射破门，下半场替补登场的前锋伊尔汗更在第56分钟吃到黄卡，球队瞬间陷入逆境。

雄狮接下来频频推进到禁区找机会，最终在第84分钟由伊尔汗在禁区弧顶区附近远射破门，将比分扳成1比3。

雄狮在剩余的时间尝试缩小分差，但始终无法突破泰国的防线，只好带着1比3的比分踏上三天后的次回合客场之旅。

李斯平：雄狮不会放弃

尽管陷入两球落后，雄狮主帅李斯平仍强调球队不会放弃，并将在三天后的次回合全力争取翻盘。

他在赛后记者会上说：“我认为对球队来说，最大的遗憾是今晚我们没能拿出配得上球迷支持的表现和结果。即使到了最后，球迷仍然在唱歌、欢呼和鼓励我们。我告诉球队，如果球迷们不放弃我们，我们也不能放弃自己，最终我们成功把分差缩小。”

面对1比3的劣势，李斯平也不认为这是压力，而是一份责任。“如果你告诉我有机会肩负起领导一个国家的重任，我会和所有球迷一样感到无比激动。所以，这并非压力，而是责任。”

他同时承认，球队在防守端曾让泰国球员获得太多空间，但由于两回合之间只有三天，球队没有时间进行大量训练，现阶段首要任务是恢复状态，并在次回合避免重蹈覆辙。