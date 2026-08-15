我国长跑健将吴文熙和来自辜加警团的苏巴斯（Subas），星期六（8月15日）在田径之家（Home of Athletics）举行的宝矿力水特（Pocari Sweat）2.4公里全国锦标赛中，双双跑出破全国纪录的6分47秒01成绩，但后者最终以千分之一秒的微弱优势夺冠。

男子2.4公里的旧全国纪录由吉瓦尼什（Jeevaneesh）在2022年8月20日创造，他当时的成绩为6分50秒31。吉瓦尼什并没有参加这次的比赛。

随着这个新的全国纪录诞生，吴文熙目前已手握四项全国纪录，其他三项是男子1英里跑、5公里和10公里公路跑。

他在赛后受访时说：“今晚的比赛让我感到非常开心！

“参加这场比赛时，我最大的目标就是打破全国纪录，所以能够成功做到这一点，我真的非常高兴。

“此外，终于能和苏巴斯同场竞技，也让我觉得非常开心。自从我们都开始参加这个级别的比赛以来，我们其实一直没有太多机会正面交锋，而这一次的比赛结局，真的太精彩了。

“我觉得自己很好地执行了比赛计划。说实话，到了第四圈时，我的状态比预期中好很多。比赛还剩600米时，我发起了一次大幅度的加速。现在回头看，那次冲刺可能稍微早了一点，因为到了最后100米时，乳酸的影响真的开始显现了。

“直到比赛结束大约10分钟后，我才知道究竟是谁赢得了比赛。

“没能拿下冠军，确实让我有些遗憾，但如果一定要输给一个人，那没有谁会比苏巴斯更让我输得心服口服。”