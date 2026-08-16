（纽约综合电）前美国职业篮球赛（NBA）全明星球星斯陶德迈尔（Stoudemire）与名帅里弗斯（Doc Rivers），在新加坡时间星期天（8月16日）领衔其他六人及一支球队，正式入选奈史密斯篮球名人堂。

本次入选仪式在马萨诸塞州春田市的名人堂总部举行。

除了里弗斯与斯陶德迈尔，执哨长达39个赛季的NBA传奇裁判克劳福德（Crawford）、功勋主帅丹东尼（D’Antoni），以及大学篮坛名帅马克·菲尤（Mark Few）也一同入列。

女篮入选者则包括名将坎达丝·帕克（Candace Parker）、埃琳娜·戴尔·多恩（Elena Delle Donne）、查米克·霍德斯克劳（Chamique Holdsclaw），以及在1996年亚特兰大奥运会上以全胜战绩夺金的美国女篮。

里弗斯：从未梦想过能成为名帅

今年4月刚辞去密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）主帅职务的里弗斯，在长达27年的执教生涯中，曾先后执掌奥兰多魔术（Orlando Magic）、波士顿凯尔特人（Boston Celtics）、洛杉矶快艇（LA Clippers）、费城76人（Philadelphia 76ers）和公鹿，取得1194胜866负的常规赛战绩。

他曾于2000年在魔术荣膺年度最佳教练，并在2008年带领凯尔特人夺得总冠军。2024年，他还率领公鹿夺得首届NBA季中赛的冠军。

里弗斯在入选仪式上说：“这太有趣了。我一生中从未梦想过自己会成为一名教练，甚至能做得这么好。我妈妈曾说，‘不论好坏，你现在所处的位置就是你命中注定该在的地方’。今天能进入名人堂，这是一次对陪伴我一路上行、助我至此的所有人的致敬。”

丹东尼与斯塔德迈尔 师徒同入殿堂

小前锋斯塔德迈尔（图）曾在太阳和尼克斯与主帅丹东尼共事。（法新社）

曾六次入选NBA全明星赛的前锋斯塔德迈尔，在其14年的职业生涯中场均贡献18.9分和7.8个篮板，曾效力于菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）、纽约尼克斯（New York Knicks）等队。他是当年太阳“七秒或更少”（Seven Seconds or Less）跑轰时代的绝对核心，这个战术的开创者正是一同入选名人堂的功勋主帅丹东尼。

作为现代篮球进攻体系的革新者，丹东尼开创通过快速传导和高节奏进攻的现代打法。他曾在意大利执教八个赛季，在NBA执教16个赛季，执教生涯共取得672场常规赛胜利，并两度（2005年和2017年）荣膺年度最佳教练。

NBA名帅丹东尼发扬光大了跑轰战术。（法新社）

传奇裁判克劳福德载入史册

在裁判界声名赫赫的克劳福德也荣登名人堂。他在1977年至2016年期间担任39个赛季的NBA裁判，共执法2561场常规赛（历史第二多）和50场总决赛，并在1986年至2015年间每年都参与总决赛的执哨工作。

此外，美国大学体育协会（NCAA）名帅、贡萨加大学主教练菲尤也一同入选。他是目前美国大学篮坛胜率最高的现役主帅，曾两度带领贡萨加大学杀入NCAA总决赛。

坎达丝是三届WNBA冠军，并两次荣膺常规赛最有价值球员（MVP）。（法新社）

女子篮球方面，坎达丝是三届美国女子职业篮球联赛（WNBA）总冠军得主及两届常规赛最有价值球员（MVP）；埃琳娜曾两度夺得常规赛MVP，并夺得2019年WNBA总冠军；查米克则是六届WNBA全明星，曾带领田纳西大学三夺NCAA全国冠军，并摘得2000年悉尼奥运会金牌。