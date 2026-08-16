（华盛顿法新电）阿根廷球星梅西（Messi）再次踢丢罚球，迈阿密国际（Inter Miami）新加坡时间星期天（8月16日）早上在美国职业足球大联盟东部榜首大战中，1比4惨败给纳什维尔（Nashville），被后者拉开积分差距。

此前，纳什维尔已经在今年的中北美及加勒比海冠军杯16强赛中淘汰过迈阿密国际。主场作战的他们在第17分钟由后卫纳哈尔（Najar）头球得分取得领先。

梅西在六分钟后踢罚球力度不足，被纳什维尔门将施瓦克（Schwake）扑出。梅西在世界杯上也有两次罚球不进，罚球命中率并不理想。

虽然他在上半场补时助攻塞戈维亚（Segovia）进球，但迈阿密防线漏洞百出，纳什维尔下半场火力全开，在第49分钟和第63分钟内由穆赫塔尔（Mukhtar）梅开二度，萨里奇（Surridge）第56分钟建功，取得大胜。穆赫塔尔的第二个进球还是由门将施瓦克大脚开球贡献助攻。

补时阶段，梅西的射门和补射分别击中两侧门柱，无缘攻入安慰性进球，球队的七场联赛不败告终。

纳什维尔本赛季联赛主场仍保持不败，目前在19场比赛后积43分，在东部领先迈阿密五分。