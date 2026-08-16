世界排名第三的美国网球名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）已确认将参加下个月举行的新加坡网球公开赛，成为至今确定参赛的最高排名球员。

赛事主办方星期六（8月15日）在Instagram宣布32岁的杰西卡将参赛。她在视频中说：“大家好，我是杰西卡·佩古拉。我非常兴奋能够参加新加坡网球公开赛。这是我第一次来到新加坡，我真的很期待看看这座城市，也很期待见到那里的球迷。希望到时候能见到你们，我已经迫不及待了。”

在这之前，主办方已经宣布目前世界排名第20位的菲律宾新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandria Eala）参赛，随着杰西卡的加入，两人将一同成为这项国际女子网球协会（WTA）500赛事的主要看点。

值得一提的是，亚历山德拉刚在8月初的华盛顿公开赛赢得个人首个WTA巡回赛的冠军，当时她打败的正是杰西卡，以4比6、6比4、6比0逆转获胜。

本届赛事正赛于9月21日至27日在加冷汇（The Kallang）的华侨银行室内体育馆举行，资格赛则将在19日和20日开打。正赛将有28位女单和16对女双选手参赛。

赛事在2025年1月首次成功举办后，由原本的WTA 250级别升级为东南亚唯一一站的WTA 500赛事，奖金总额约为120万美元（约153万元）。