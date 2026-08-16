取得亚锦赛两连冠的我国英式女篮队在星期天（8月16日）傍晚回到新加坡，数十名来到樟宜机场接机的球迷中，有两名特意制作海报的小球迷，让气氛格外温馨。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲和新加坡英式女篮总会主席梁珍也来到樟宜机场的第三搭客大厦，欢迎球队归来。刘燕玲为队员送上花束，恭喜全队实现两连冠。

9岁的潘彦吟和小她三岁的妹妹潘虹吟早早来到了机场，等待我国女队的回归。她们制作的海报让球员脸上的笑容更加灿烂，也被邀请一同和全队合影留念。

和妻子梁彩琳带着两名女儿前来接机的潘振裕对《联合早报》表示女队发挥非常出色，并特别肯定了队中后备人才的源源不断。

他说：“我觉得她们展现了极强的团队凝聚力，而且队里也加入了很多新鲜血液。这支队伍的梯队建设一直很完善。”

我国女队在星期六（15日）以57比33击败东道主香港，成功卫冕亚洲英式女篮锦标赛冠军，也锁定了2027年世界杯资格。

卫冕亚洲冠军不容易 女队世界杯期待超越自我

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲（左），在机场抵达出口为球队送上花束。前两名走出出口的依次是女队队长卓采苇和主帅塔拉。（李冠卫摄）

决赛中我国中锋阿曼迪普拿出统治级发挥，全场38投37中。这名夺冠功臣在机场对《联合早报》说：“我觉得能把金牌带回家、成功卫冕，真的让我们感到非常开心、非常激动。”

有不少球迷飞到香港，在决赛现场支持新加坡女队，而在樟宜机场也看到球迷迎接，阿曼迪普说：“真的很感谢大家能抽出时间过来，甚至专程飞过去。这对我们来说真的太重要了。”

这是世界排名第23的新加坡在2012年和2014年连续夺冠后，再次实现亚锦赛两连冠。我国在2024年结束长达10年的冠军荒，重夺亚洲冠军。

梁珍则认为能够守住冠军非常不容易，她说：“大家都知道，赢得冠军并不容易，而要守住亚洲冠军（卫冕）更是难上加难。”

梁珍希望球队能在世界杯上超越上一届的第15名，她也表扬了全队的韧性：“我们一直以来不断磨练的团队合作、那种坚韧不拔以及始终贯穿我们整个征程、绝不轻言放弃的心态。”

明年的英式女篮世界杯会在8月25日至9月5日于澳大利亚悉尼举行。