（慕尼黑综合电）在新加坡时间星期六（8月15日）晚进行的季前友谊赛中，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）以3比1击败德甲劲旅莱比锡（Leipzig）。比赛中，拜仁中场穆西亚拉（Musiala）疑似中暑倒地，好在没有大碍。

在友谊赛性质的电信杯（Telekom Cup）比赛中，穆西亚拉在下半场第81分钟攻入一球，但或许是受到高温天气影响，几分钟后他出现神志不清、踉跄不稳的情况，好在被新队友、刚为他送出助攻的赛巴里（Saibari）及时扶住。

穆西亚拉（红衣中）在为球队攻入锁定胜局的一球后，与队长基米希（红衣左）和新援赛巴里（红衣右）一起庆祝，谁料穆西亚拉几分钟后就出现了脚步踉跄的情况，疑似中暑。（路透社）

穆西亚拉倒地最初让现场气氛一度十分紧张，但随后医疗团队的一名成员向拜仁替补席竖起大拇指，减轻了现场的担忧。

穆西亚拉随后能自行站立，并能够在工作人员陪同下自行走下场，但看起来仍有些虚弱，随后便被换下。

这场比赛也是赛巴里加盟拜仁后的首次亮相。这名摩洛哥进攻大将此前在美加墨世界杯发挥亮眼，并从荷甲埃因霍温（Eindhoven）转会而来。他不仅助攻穆西亚拉攻入拜仁的全场第三球，还及时扶住了倒地的队友。

比赛结束后，拜仁体育总监艾伯尔（Eberl）在混合采访区接受记者采访时，试图缓解外界对穆西亚拉身体状况的担忧并给出了令人安心的消息：“他现在没事，状态很好！”

德国超级杯即将到来 拜仁须面对伤病问题

除了穆西亚拉的情况之外，拜仁在这场高温比赛中还出现了其他伤病问题，让主帅孔帕尼（Kompany）面临考验。

拜仁后卫莱默尔（Laimer）成为最早出现伤病的球员。他只踢了10分钟，就因为脚部疼痛被迫离场。谈到莱默尔的伤势时，艾伯尔的态度显得更加谨慎。

“康尼（莱默尔）很早就受到了一次撞击，他的脚很快就肿了起来。所以我们决定让他下场，以防万一。当时他已经无法正常跑动，需要有人搀扶，这一点大家都能看出来……至于需要休息多久，我今天确实还无法判断。”

莱默尔（中）此役早早就出现伤病情况，目前还不能确定具体缺阵时间。（路透社）

孔帕尼希望球队能够尽快恢复健康，以最佳状态迎接新赛季首项正式赛事——德国超级杯，拜仁将在星期天（23日）的这项赛事和多特蒙德（Dortmund）争冠。

此外，拜仁将在8月29日开启德甲卫冕征程，首轮将主场迎战斯图加特（Stuttgart），打响新季德甲揭幕战。

目前德国正遭遇高温天气，这也给处于季前备战阶段的球员带来了额外负担。穆西亚拉在比赛中的情况再次提醒人们，在极端高温环境下进行高强度运动存在一定风险。